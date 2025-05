Torcida Premiada libera ingressos para jogos da Divisão de Acesso do Goianão e do Brasileirão Série C

Para realizar a troca, os contribuintes anapolinos devem apresentar a certidão negativa do imóvel e o documento original do titular com foto (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os ingressos da Torcida Premiada para o jogo entre Anapolina SAF e Associação Tupy de Esportes já estão disponíveis para troca. A partida será realizada no próximo sábado (24), às 17h, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. O jogo é válido pela segunda rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano e marca a estreia da Anapolina em casa. Também já estão disponíveis os ingressos da Torcida Premiada para o jogo entre Anápolis FC e Maringá-PR, válido pelo Campeonato Brasileiro Série C. A partida acontecerá no domingo (25), às 19h, no Estádio Jonas Duarte. As trocas de ingressos para ambos os jogos ocorrerão apenas presencialmente, nos seguintes locais: • Bilheteria da arquibancada descoberta do Estádio Jonas Duarte

• Rápido do Anashopping Troca de ingressos — Anapolina x Tupy • Bilheteria do Jonas Duarte:

o Sexta-feira (23), das 9h às 18h

o Sábado (24), das 12h às 16h • Rápido do Anashopping:

o Sexta-feira (23), das 8h às 17h30 Troca de ingressos — Anápolis x Maringá • Bilheteria do Jonas Duarte:

o Sexta-feira (23), das 9h às 18h

o Domingo (25), das 13h às 18h • Rápido do Anashopping:

o Sexta-feira (23), das 8h às 17h30 Para realizar a troca, os contribuintes anapolinos devem apresentar a certidão negativa do imóvel e o documento original do titular com foto.