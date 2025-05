Competições marcam reta final da X Olimpíada das APAEs de Goiás em Anápolis

Atletas brilham nas disputas de futsal e handebol nesta sexta-feira, seguidas pela cerimônia de encerramento

Nesta sexta-feira, 23 de maio, o Complexo Esportivo da UniEvangélica recebe o último dia oficial de competições da X Olimpíada Especial das APAEs do Estado de Goiás. Futsal e handebol movimentam a programação, antes do encerramento.

Realizada pela FEAPAES- GO, Unievangelica e APAE Anápolis, o evento reúne atletas com deficiência intelectual e múltipla de todo o estado, promovendo inclusão, saúde mental e reconhecimento social por meio do esporte.

Superação e protagonismo em quadra

As partidas desta sexta-feira foram marcadas por empolgação e técnica. Times de diversas regiões do estado disputam as fases finais do futsal e do handebol. Para os atletas, mais do que medalhas, o sentimento é de conquista pessoal e afirmação de capacidades.

O presidente da APAE Anápolis, Vanderley Cezário, destacou: “Esses jogos mostram à sociedade que nossos atletas são capazes de competir com talento, garra e alegria. O esporte revela potenciais, melhora a autoestima e fortalece a saúde mental de cada um deles”.

Com uma programação intensa desde terça-feira, a X Olimpíada das APAEs tem sido elogiada pela estrutura, organização e impacto. Segundo Carlos Mayer, prefeito de Silvânia e vice-presidente da FEAPAES-GO, o evento reafirma o papel do esporte como ferramenta de inclusão. “A sociedade precisa conhecer e reconhecer os talentos dessas pessoas. Elas não pedem privilégios, pedem oportunidade de mostrar o que sabem fazer”, pontua.

Encerramento

Após dias de intensa atividade, o evento se despede com um jantar de confraternização e o encerramento oficial. Jarbas Feldner, presidente da APAE Brasil, fez questão de prestigiar o evento e parabenizou todos os envolvidos: “Saio de Anápolis renovado pela energia e emoção desses dias. A Olimpíada foi mais que uma competição: foi um testemunho do poder da inclusão”.

Segundo o presidente, “mais do que um evento pontual, a X Olimpíada das APAEs de Goiás deixa um legado de inspiração e visibilidade. Para muitos atletas, a experiência é um divisor de águas, abrindo portas para novas possibilidades dentro e fora do esporte”.

Já o Superintendente da APAE Anápolis, David Caldas salientou que foram dias de intensa para receber as delegações de todas as APAEs do estado de Goiás. Mas nada que o sorriso no rosto dos participantes não pudesse de longe superar. “É muito gratificante! Gratidão a toda equipe da APAE Anápolis, pela dedicação e intensidade. Tanto na organização quanto na receptividade a todos participantes”, finalizou David.

Programação final

23/05 – Sexta-feira:

• 8h às 11h: Futsal e Handebol – UniEvangélica

• 14h às 17h: Futsal e Handebol – UniEvangélica

• 19h: Jantar e Solenidade de Encerramento – APAE Anápolis