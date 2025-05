Procon aponta onde tem gás mais baratos em Anápolis

Análise foi realizada em 15 estabelecimentos que comercializam os produtos na cidade (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A análise foi realizada em 15 estabelecimentos que comercializam os produtos na cidade, sendo eles: Moura Gás; Super Chama; Alto Gás; Ultragaz Anápolis; Goiás Gás; Uni Gás; Gás Fácil; Nacional Gás; LS Brasil Gás; Casa Gás; Comercial Reis Gás; Paraíso Gás; Ney Gás; Top Gás e Alô Gás.

O item com maior variação foi a água mineral de 20 litros (portaria), com diferença de até 58%, sendo o maior preço na empresa Ney Gás/LS Brasil Gás, por R$ 12,00 e o maior preço no Super Chama Gás por R$ 19,00.

O botijão de gás de 13kg, de portaria, também registrou uma diferença de preço com uma variação de até 26%, sendo o menor valor registrado na Moura Gás, por R$ 95,00 e o maior na TopGás/ Unigás, por R$ 120,00.

Outros produtos também apresentaram variação significativa, como a água mineral de 20 litros para entrega (27%) e o cilindro de 45 kg para entrega (20%).

Em maio deste ano, houve aumento no preço do gás de cozinha em diversas regiões do Brasil, após reajuste anunciado pela Petrobras no valor do gás natural. Em Anápolis, o Procon constatou esse acréscimo nos pontos de venda, o que gera impacto direto no orçamento familiar.

O Procon orienta que os consumidores verifiquem se o lacre dos produtos contém todas as informações relacionadas às instruções de uso, à empresa fornecedora e aos dados de fabricação.

No caso do botijão, é importante estar atento às condições físicas do produto e à marca em alto-relevo, que deve conter o nome da empresa fornecedora.

Caso o consumidor necessite acionar o Procon, basta entrar em contato diretamente pelo canal de atendimento (62) 98551-8185 ou pelo Zap da Prefeitura (62) 98551-6888.

Confira a tabela e o relatório da pesquisa na íntegra.