Confira resultado do sorteio de barracas na Rodovia dos Romeiros

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) realizou, na última terça-feira (20/05), o sorteio dos interessados em comercializar produtos na Rodovia dos Romeiros, durante a Festa de Divino Pai Eterno, que será realizada de 27 de junho e 6 de julho. Os inscritos participaram presencialmente do sorteio, de acordo com a área de interesse indicada no ato da inscrição.

Quem foi contemplado deve emitir a taxa de ocupação, no valor de R$ 50,22, referente ao uso da faixa de domínio, e realizar o pagamento até o dia 5 de junho.

A equipe da Faixa de Dominío da Goinfra irá receber a documentação e comprovante de pagamento somente até as 23h59 do dia 10 de junho.

Veja como consultar se foi sorteado e emitir sua guia

Barracas comerciais na Rodovia dos Romeiros

Estão sendo disponibilizados 190 pontos comerciais ao longo dos 18 quilômetros da rodovia, que podem ser utilizados para a venda de alimentos, bebidas não alcoólicas, roupas, artigos de beleza, bijuterias, brinquedos, entre outros. É proibida a venda de bebidas alcoólicas.

As barracas poderão ser montadas a partir do dia 13 de junho e devem seguir ao padrão estipulado: cor branca e dimensões 4×4 metros. Os custos e providências em relação à montagem, segurança, inspeção do Corpo de Bombeiros, fornecimento de água e energia elétrica são de responsabilidade dos comerciantes sorteados.

Confira aqui na lista de sorteados por áreas:

Palestra obrigatória

Os contemplados devem participar, obrigatoriamente, da palestra que será ministrada por representantes da Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, no dia 9 de junho, na sede da Goinfra.

Via Sacra

A Goinfra permitirá a adoção das sete estações da Via Sacra — locais de oração e descanso utilizados pelos romeiros — por empresas interessadas na divulgação de marcas e ações de marketing institucional. O sorteio das empresas que se inscreveram antecipadamente foi realizado no dia 15 de maio, mas ainda há vagas disponíveis para outros interessados em adotar a Via Sacra.

As empresas têm o direito de montar tendas ou estandes em uma das estações para ações de marketing, com a divulgação de suas marcas e produtos, desde que não haja comercialização no local. Em contrapartida, devem garantir o livre acesso dos romeiros às estações e disponibilizar uma estrutura mínima, como banheiros químicos, para uso dos visitantes.

Mais informações sobre montagem de barracas ou utilização das estações da Via Sacra podem ser obtidas pelo telefone (62) 3265-4309.