Escola de Governo lança Clube do Livro

Conectar saberes e fortalecer a cultura institucional. Esse é o objetivo do Projeto Clube do Livre EGOV, iniciativa da Escola de Governo para promover o hábito da leitura, o diálogo e a reflexão crítica entre os servidores públicos estaduais.

Inovadora, a proposta vai oferecer encontros mensais que prometem transformar a rotina de formação e estimular o desenvolvimento intelectual dos participantes.

Com realização on-line e ao vivo – garantindo a participação de servidores de todas as regiões do estado – os encontros do Clube do Livro serão realizados sempre na última quinta-feira de cada mês, das 9h às 9h50.

“Nossa proposta reforça o compromisso da Escola de Governo com a formação integral, valorizando a Biblioteca da instituição como um espaço dinâmico de aprendizagem e troca de conhecimentos”, destaca a diretora-Executiva da unidade, Roberta Costa.

Clube do Livro

As obras selecionadas priorizarão títulos de domínio público, facilitando o acesso gratuito aos conteúdos, além de incluir temas relevantes à administração pública e à Rede Siges. Os interessados em participar devem realizar a inscrição pelo Portal do Aluno, onde também aceitarão fazer parte de um grupo de WhatsApp.

Pelo grupo, receberão indicações de leitura, poderão votar na obra de preferência e acompanhar toda a programação do clube.