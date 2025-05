Goiás é pioneiro na oferta gratuita de medicamento para dermatite atópica

Indicado contra a dermatite atópica, dupilumabe é ofertado pelo Governo de Goiás, por meio do Cemac, de forma pioneira no país (Foto: Marco Monteiro)

O Governo de Goiás ampliou o acesso a terapias inovadoras ao incorporar um novo fármaco para tratamento da dermatite atópica ao rol de medicamentos disponibilizados no Centro Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac JB).

Com a medida, o Estado passa a ofertar o imunobiológico dupilumabe de forma gratuita e pioneira no Brasil.

“Diferentemente do protocolo nacional do Ministério da Saúde, que ainda não contempla o uso de imunobiológicos para essa indicação, Goiás se destaca ao oferecer o que há de mais moderno e eficaz no manejo clínico, considerado padrão ouro no tratamento das formas graves da doença”, comemora o secretário da Saúde, Rasível Santos.

O medicamento já está disponível para pacientes cadastrados no Cemac JB. De acordo com a diretora técnica da unidade, Vivianne Vieira de Melo, com a inclusão do dupilumabe, além do corticoide clobetasol em creme, o protocolo estadual amplia as alternativas terapêuticas para pacientes que não apresentam resposta satisfatória às vias tópicas convencionais.

Como solicitar

Pacientes acometidos por essa doença em níveis moderado a grave e que se enquadrem nos critérios podem solicitar a abertura do processo para fornecimento do medicamento por meio do Portal Expresso, em https://www.go.gov.br/.

O primeiro processo licitatório para aquisição do dupilumabe custou aproximadamente R$ 5,2 milhões, e outro está em andamento.

Dermatite atópica

A dermatite atópica é uma doença de pele crônica e recorrente, que integra o espectro de doenças como asma e rinite alérgica. Caracteriza-se por uma inflamação da pele, que se torna mais vulnerável a alérgenos, irritantes e a infecções, o que impacta a qualidade de vida. Crianças são o grupo mais afetado, mas o quadro pode persistir ou se manifestar na idade adulta.