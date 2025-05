Divulgada lista preliminar de localidades aptas a participar do Goiás +Digital

Expectativa do Goiás +Digital é ampliar cobertura de internet e telefonia móvel em áreas com infraestrutura limitada (Foto: SGG)

A Secretaria-Geral de Governo (SGG) publicou, na sexta-feira (2/05), o resultado preliminar do Chamamento Público de municípios goianos para adesão ao programa Goiás +Digital. Ao todo, 107 prefeituras se inscreveram, com 429 localidades indicadas para a iniciativa.

Dessas, 259 localidades foram consideradas aptas a participar do programa Goiás +Digital. A seleção abrange distritos específicos dentro dos municípios goianos.

As localidades contempladas estão distribuídas por todas as mesorregiões do estado. No Norte Goiano, por exemplo, foram selecionadas localidades como Comunidade Kalunga (Cavalcante) e Ponte Alta (Monte Alegre de Goiás).

No Sul Goiano, estão entre as contempladas Domiciano Ribeiro (Ipameri) e Pires Belo (Catalão). A lista inclui ainda distritos do Leste Goiano, como Taboquinha (Padre Bernardo) e Americanos (Luziânia); do Oeste Goiano, como São José dos Bandeirantes (Nova Crixás) e Itacaiú (Britânia); e do Centro Goiano, como Deuslândia (Brazabrantes), Artulândia (Jaraguá) e Oloana (Hidrolândia).

Para acessar a lista completa, clique aqui.

Os municípios interessados em apresentar recursos ao resultado têm até as 18 horas do dia 30 de maio de 2025 para enviar a solicitação, exclusivamente por e-mail, para o endereço geteci.sgg@goias.gov.br. A divulgação do resultado final está prevista para 4 de junho.

Critérios para seleção

Na avaliação das localidades indicadas pelos municípios, foram adotados os seguintes critérios:

Localidades sem cobertura de Serviço Móvel Pessoal (SMP);

Distritos/localidades que estão no painel de dados de infraestrutura ANATEL (https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/infraestrutura).

Goiás +Digital

Coordenado pela SGG com apoio técnico da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás (Goiás Parcerias), o programa tem como objetivo levar conectividade a mais regiões do estado, promovendo a inclusão digital e facilitando o acesso a serviços essenciais.

A expectativa é ampliar a cobertura de internet e telefonia móvel em áreas com infraestrutura limitada, beneficiando diretamente centenas de goianos.

Para mais informações, acesse a página do programa Goiás +Digital: www.goias.gov.br/governo/goias-mais-digital.