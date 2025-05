Semana do Meio Ambiente terá programação com palestras gratuitas

Evento busca promover a conscientização ambiental (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Confira a programação completa:

A programação será iniciada na segunda-feira (02), com a palestra “A Ecologia do Bioma Cerrado na Modernidade com o Uso da IA”, ministrada pelo I Tenente Darildo José Leite Biólogo/Botânico representando o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (PMGO).

Na terça-feira (03), o representante do Senar-GO, Jeovane Antônio de Souza, falará sobre o tema “Nascentes: Importância, Processo de Recuperação e Conservação da Água”.

Os impactos do desmatamento no Bioma Cerrado e os prejuízos para a biodiversidade serão abordados na quarta-feira (04), por Tarcísio Caixeta Rodrigues, também representando o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (PMGO).

Na quinta-feira (05), os participantes poderão aprender mais sobre “O Uso Consciente da Água e a Preservação dos Recursos Hídricos no Município de Anápolis-GO”, com a representante da Saneago-SA, a Engenheira Civil Paula Costa Araújo.

A semana de palestras será finalizada na sexta-feira (6), com a palestra de Vinicius Ribeiro da Silva, proprietário da empresa Proativa Viabilidade Sustentável, que irá ministrar a Palestra: “Resíduos Eletrônicos: Danos à Saúde Humana, Impactos Ambientais e Soluções Sustentáveis”.