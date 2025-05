Cine Autorama leva sessões de cinema drive-in a Anápolis

Lubrificantes Mobil™ patrocina a programação de filmes que exibe ‘Ghostbusters: Apocalipse de Gelo’, ‘Arca de Noé’, ‘Twisters’ e o clássico ‘Curtindo a Vida Adoidado’

As sessões gratuitas trazem também cadeiras para o público que não possui veículo, democratizando o acesso à experiência

Cinema com nostalgia! Essa é uma das sensações que o Cine Autorama costuma despertar no público em suas sessões de cinema drive-in, formato onde o público assiste aos filmes a céu aberto e de dentro de seus carros. Com patrocínio da marca de lubrificantes Mobil™, o projeto vai pela primeira vez à cidade de Anápolis, nos dias 4 e 5 de junho.

As sessões são gratuitas e toda a programação de filmes oferece recursos de acessibilidade. O circuito Mobil™ do Cine Autorama também passa por Vitória da Conquista nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho e Goiânia, nos dias 7 e 8 de junho.

Os ingressos ficam disponíveis pelo site www.cineautorama.com.br. Em Anápolis, as sessões terão 80 vagas para carros. O ingresso é válido por veículo.

Quem não tem carro também pode vivenciar a experiência do cinema ao ar livre. O Cine Autorama oferece uma plateia de pedestres, com cerca de 20 cadeiras, democratizando o acesso. Neste caso, não é necessário reserva de ingresso, a ocupação é por ordem de chegada.

2025 traz novidades, a exibição de filmes agora será feita na tela inflável da AIRSCREEN®, uma das melhores telas do mundo. Estreando esta parceria, o Cine Autorama ganha tecnologia de ponta que oferece projeção de alta qualidade ao ar livre, maior área de projeção (12x6m) e mais alta, a projeção fica ainda mais distante do chão. Tudo para garantir a melhor experiência.

Programação Cine Autorama em Anápolis

A programação traz longas-metragens variados, recém lançados, continuações de produções saudosas, prestigiando também o cinema brasileiro, para todos os públicos, incluindo as crianças. Todos os filmes terão recursos de acessibilidade.

Na quarta-feira (4), as sessões iniciam com a aventura musical ‘Arca de Noé’ (19h) para as crianças, de todas as idades, com uma dupla carismática e caótica de ratos nas vozes de Rodrigo Santoro e Marcelo Adnet. A animação leva para o cinema o universo infantil criado por Vinicius de Moraes e uma aventura com a bicharada no barco bíblico.

Depois, ‘Twisters’ (21h15) revisita a saga do longa homônimo de 1996. O épico filme de desastre retorna com muita adrenalina e uma eletrizante aventura que te deixa em contato na telona do Autorama com uma das forças mais incríveis – e destrutivas – da natureza.

Quinta-feira (5), a exibição começa com o grande clássico dos anos 80 ‘Curtindo a Vida Adoidado’ (19h), comédia que conquistou muitos fãs e virou um ícone de uma geração. Quase 40 anos do seu lançamento, ainda consegue ser atual – para quem já viu é quase irresistível não revê-lo.

Encerra a programação, ‘Ghostbusters: Apocalipse de Gelo’ (21h15) reúne a nova geração de caça-fantasmas com elenco do primeiro filme, lançado em 1984, e o retorno dos fantasmas Marshmallow e o Geleia.

“Esse projeto tem tudo a ver com o que nós da marca Mobil™ acreditamos: conectar pessoas, valorizar o caminho e oferecer experiências exclusivas. Estar presente em um cinema drive-in, com acesso gratuito e democrático, reforça nosso compromisso com a mobilidade e com o fortalecimento de laços nas estradas e nas cidades. É muito mais do que patrocínio, é fazer parte de histórias que movem o Brasil”, comenta Marília Goldschmidt, gerente executiva dos lubrificantes Mobil™.

Cinema retrô!

O Cine Autorama é o primeiro cinema drive-in itinerante do Brasil, com oito anos de atividades e sucesso de público, realiza sessões concorridas em diversas regiões do Brasil.

O cinema drive-in atrai não só os amantes da 7ª arte, mas também encanta um público variado e de todas as idades, que chegam curiosos para conhecer e vivenciar os tempos clássicos. Ícone da cultura norte-americana, desde a década de 30, o formato proporciona uma forma diferente, charmosa e nostálgica de assistir filmes.

As sessões ao ar livre recebem os veículos que são organizados em fileiras pela equipe, em frente à telona inflável. O público assiste à vontade, de dentro dos seus carros, ou pode optar pela área externa com cadeiras, para ficar mais pertinho da tela. Dentro dos carros, basta sintonizar a rádio na frequência indicada na tela de projeção para ouvir o som do filme.

“Levar o Cine Autorama pela primeira vez em regiões do Brasil é sempre uma felicidade. Estamos muito animados em chegar até o estado de Goiás, com sessões em duas cidades. Além de boas novidades na estrutura, como a nova tela, selecionamos uma programação variada de filmes para que o público, adultos e crianças, possa se divertir conosco.”, conta Marco Costa, idealizador e coordenador geral do Cine Autorama.

A curadoria do Cine Autorama tem como pilares selecionar filmes significativos, seja de grande sucesso no cinema, como produções memoráveis e que despertam o sentimento de nostalgia no público, além de trazer o cinema brasileiro e filmes que possam reunir toda a família.

O circuito Mobil™ do Cine Autorama em Anápolis é viabilizado por meio da Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais, com patrocínio dos lubrificantes Mobil™ e apoio da Prefeitura Municipal de Anápolis, realização Cine Autorama, Ministério da Cultura e Governo Federal, União e Reconstrução.

Serviço

Cine Autorama Anápolis

Data: 4 e 5 de junho de 2025

Horário: 19h e 21h15 (quarta e quinta-feira)

Local: estacionamento (atrás do Estádio Jonas Duarte)

Endereço: Av. Brasil Sul, s/n, Anápolis (acesso pela rua 13)

Capacidade: 80 carros por sessão + 20 cadeiras para público pedestre

Ingressos: gratuito

Necessário reserva pelo site www.cineautorama.com.br, ingresso válido pelo veículo, para o público pedestre não é necessário ingresso, ocupação por ordem de chegada.

Distribuição por lotes: 1º lote disponível em 15/05, 2º lote em em 22/05 e 3º lote 29/05, sempre às 12h.

PROGRAMAÇÃO

Dia 04/06 (quarta-feira)

19h

Arca de Noé

(de Sérgio Machado, Alois Di Leo – Brasil – 2024 – Aventura/Musical – 1h35m – Livre)

Sinopse

Vini é um ratinho poeta muito tímido, enquanto Tito é um grande músico. Os dois sonham em espalhar alegria com suas canções, mas o dilúvio acaba com todos os seus planos. Assim, os dois armam um plano mirabolante para entrar na arca de Noé.

Trailer: https://www.youtube.com/watch? v=E-QFVw30pgU

21h15

Twisters

(de Lee Isaac Chung – EUA – 2024 – Ação/Aventura/Suspense – 2h – 12 anos)

Sinopse

Continuação do longa homônimo de 1996. Uma ex-caçadora de tornados acaba sendo atraída de volta a Oklahoma para testar um novo sistema experimental de rastreamento meteorológico. Nessa missão, ela cruza com um ícone das redes sociais que compartilha suas aventuras perigosas de caça à tempestade com sua equipe barulhenta. Quando a temporada de tempestades se intensifica e dá início a acontecimentos aterrorizantes, a dupla se unem para tentar prever e domar o imenso poder dos tornados.

Trailer: https://youtu.be/4Yn8hiiwSu8

Dia 05/06 (quinta-feira)

19h

Curtindo a Vida Adoidado

(Ferris Bueller’s Day Off, de John Hughes – EUA – 1986 – Comédia/Ação – 1h42min – 12 anos)

Sinopse

No último semestre do curso do colégio, Ferris Bueller (Matthew Broderick) quer matar a aula e planeja um grande programa na cidade com sua namorada (Mia Sara) e seu melhor amigo (Alan Ruck), em uma Ferrari. Só que para poder realizar seu desejo ele precisa escapar do diretor do colégio (Jeffrey Jones) e de sua irmã (Jennifer Grey).

Trailer: https://www.youtube.com/watch? v=AjqGdHOtYeY

21h15

Ghostbusters: Apocalipse de Gelo

(de Gil Kenan – EUA – 2024 – Ação/Aventura/Fantasia – 1h55m – 12 anos)

A família Spengler retorna ao icônico quartel de Nova York, onde os Caça-Fantasmas originais atuaram em seus anos de glória. Quando a descoberta de um artefato antigo desencadeia uma força maligna, novos e antigos Caça-Fantasmas precisam se unir para proteger seu lar e salvar o mundo de uma segunda era glacial.

Trailer: https://youtu.be/WTC-UDrnZ9g? si=HEodu6nTfw0rMpUd

Acompanhe o Cine Autorama:

https:/cineautorama.com.br

www.instagram.com/cineautorama

Sobre o Cine Autorama

O Cine Autorama foi o primeiro cinema drive-in móvel a surgir no Brasil. Além da experiência atrativa e diferenciada, o projeto democratiza e populariza o acesso à cultura, oferecendo sessões sempre gratuitas. Desde 2015, o Cine Autorama já realizou mais de 558 sessões para cerca de 149 mil pessoas em todo o país. Completou oito anos de atividades, com sessões exibidas para mais de 102 cidades de diferentes estados brasileiros. Em São Paulo, o circuito itinerante já marcou presença em locais icônicos da cidade como o Memorial da América Latina, Praça Charles Miller, Assembleia Legislativa de São Paulo e aeroporto Campo de Marte.