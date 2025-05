Quarta Cultural exibirá 3 curtas-metragens de artistas locais

Programação contará com a exibição de Burrinho Jatobá, Seriema e Feliz Aniversário, Cida (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Burrinho Jatobá é baseado em uma lenda da história de Anápolis. Livremente adaptada, a história conta que um burrinho empacou enquanto carregava um santo — um acontecimento interpretado como um sinal pelo líder da procissão. O filme, voltado para o público infantil, recria ludicamente esse conto.

Seriema é um documentário que revela a criação de uma marionete única para a companhia circense Boca do Lixo. A marionetista Rocio Walls Paredes enfrenta o desafio de dar vida à Seriema, ave símbolo do Cerrado goiano, conhecida por sua força, velocidade e canto inconfundível. Inspirada pela resistência e pela beleza dessa espécie, Rocio transforma seu talento e sensibilidade em uma obra cênica de profunda conexão artística. O curta-metragem acompanha de perto o processo criativo de Rocio, que transforma materiais e emoções em uma marionete carregada de significado. Intimista e poético, Seriema nos convida a apreciar a arte e a natureza em perfeita harmonia, numa celebração da cultura circense e da riqueza do Cerrado.

Feliz Aniversário, Cida: Samuel é um cuidador dedicado que precisa equilibrar seu trabalho como chapa em uma loja de materiais de construção com os cuidados à sua avó doente. Durante o aniversário dela, Samuel enfrenta o desafio de se reconciliar com sua mãe ausente, marcada por circunstâncias além de seu controle.

Simultaneamente ao evento, na parte externa do Teatro, acontecerá a Feira Cultural com Praça Gastronômica. Expositores interessados em participar da feira devem entrar em contato pelo WhatsApp da Secretaria: (62) 99358-2323.