Saúde reforça importância da vacina após alta nos casos de síndromes respiratória

Imunizante contra a gripe está disponível para todas as faixas etárias em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Segundo dados da Gerência de Epidemiologia do Município, até o dia 22 deste mês, foram registrados cerca de 740 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na cidade, sendo 63 causados por Influenza, 255 por outros agentes etiológicos e 35 por COVID-19. Os demais casos seguem sem especificação ou ainda estão em investigação.

O imunizante contra a gripe está disponível para todas as faixas etárias em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

A pasta reforça a importância de manter os cuidados com a saúde, como alimentação equilibrada, e, sobretudo, a adesão à vacinação contra a influenza, considerada uma das principais formas de prevenção.

Aumento de casos no país

O aumento nos casos de síndromes respiratórias têm alertado todo o país. De acordo com o último boletim InfoGripe, da Fiocruz, divulgado na quinta-feira (22), há crescimento no número de casos de Influenza A em todo o país.

A análise aponta ainda o aumento de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) provocada pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR), o que tem impactado especialmente na hospitalização de crianças entre dois e quatro anos, além de elevar a mortalidade entre menores de dois anos.

Os dados indicam que a Influenza A é uma das três principais causas de óbitos por SRAG em crianças e a principal responsável pelos casos fatais entre idosos. Esses números reforçam a necessidade da vacinação, principalmente entre os grupos prioritários.

Em Anápolis, embora o imunizante esteja amplamente disponível, o número de pessoas vacinadas ainda está abaixo do esperado, o que preocupa as autoridades de saúde diante do aumento dos casos e da proximidade do inverno, período em que as infecções respiratórias tendem a se intensificar.