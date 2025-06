Segundo Anápolis Mais Mulher terá serviços assistenciais, de saúde e lazer para toda a família

Programação incluirá um setor de cuidados com a beleza, disponibilizando gratuitamente corte de cabelo e limpeza de pele

A segunda edição do projeto Anápolis Mais Mulher contará com uma programação especial para toda a família, no dia 7 de junho, das 15h às 19h, no Feirão Vila Norte, localizado na Av. do Estado, no bairro Recanto do Sol.

O evento, idealizado pela primeira-dama Carla Corrêa, oferecerá diversos serviços assistenciais e atendimentos à população, além de áreas de lazer para as crianças, por meio de uma parceria entre a Prefeitura, as secretarias municipais e a Câmara Municipal de Anápolis.

Saúde

A programação incluirá um setor de cuidados com a beleza, disponibilizando gratuitamente corte de cabelo e limpeza de pele. Além disso, haverá massoterapia, aferição de pressão arterial, orientação sobre o autoexame, vacinação e avaliação nutricional.

Lazer para a família

O evento oferecerá diversas opções de lazer, como aula de fitdance, apresentações artísticas variadas, além das atividades dos projetos Rua do Lazer e Escola Viva. A população também poderá aproveitar várias opções de comidas nas feirinhas disponíveis.

Serviços assistenciais

Diversos serviços assistenciais serão oferecidos ao longo do evento. O Zap24, as equipes de Proteção Básica, o Procon e o Rápido realizarão atendimentos aos participantes. Também haverá confecção do cartão do idoso e PCD, além da distribuição de cestas verdes para as famílias referenciadas.