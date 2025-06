Prazo para recurso do Bolsa Atleta encerra nesta terça (03)

Novo prazo segue o cronograma alterado e publicado no Diário Oficial do Município (DOM) (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A classificação dos atletas foi feita conforme as pontuações obtidas nas respectivas categorias e modalidades, sendo contemplados os quatro primeiros colocados de cada grupo.

Aqueles que não foram inicialmente contemplados ainda podem ser beneficiados após eventual redistribuição de vagas, conforme previsto no edital.

Passo a passo para pedir recurso

O procedimento para recurso começa com a consulta sobre o indeferimento no número (62) 9 9864-4714, ou presencialmente na Secretaria de Esportes, localizada no Ginásio Internacional Newton de Faria, na segunda (02) e Terça (03) da próxima semana, das 8h às 11h e das 14h às 17h, onde o cidadão recebe detalhes da causa e a lista de documentos necessários.

Em seguida, o atleta deve acessar o Zap da Prefeitura, selecionando “Lista de Serviços”, e a opção “PROTOCOLO” e, depois, “0 – Recurso Bolsa Atleta”, para preencher o formulário e anexar a documentação digitalmente. Após a análise da equipe técnica, o resultado do recurso será divulgado no Diário Oficial do Município.