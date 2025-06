Ingressos da Torcida Premiada disponíveis a partir desta quarta-feira (18)

Para efetuar a troca, o contribuinte anapolino deverá apresentar a certidão negativa do imóvel e um documento oficial com foto do titular (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, inicia nesta quarta-feira (18) a troca de ingressos da Torcida Premiada para os jogos Grêmio Anápolis x Anapolina e Anapolina x Morrinhos, válidos pela Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. A primeira partida será entre Grêmio Anápolis e Anapolina, nesta quinta-feira (19), às 16h, no Estádio Jonas Duarte. Já no domingo (22), às 16h, a Anapolina enfrenta o Morrinhos, também no Jonas Duarte. Pontos e horários de troca As trocas de ingressos serão realizadas presencialmente em dois locais: • Arquibancada descoberta do Estádio Jonas Duarte

• Unidade Rápido do Anashopping Confira os dias e horários de atendimento para cada partida: Grêmio Anápolis x Anapolina Arquibancada Descoberta do Jonas Duarte • Quarta-feira (18): das 9h às 18h

• Quinta-feira (19): das 12h às 15h Rápido do Anashopping

• Quarta-feira (18): das 9h às 17h30 Anapolina x Morrinhos Arquibancada Descoberta do Jonas Duarte • Quarta-feira (18): das 9h às 18h

• Quinta-feira (19): das 12h às 15h

• Domingo (22): das 12h às 15h Rápido do Anashopping

• Quarta-feira (18): das 9h às 17h30 Para efetuar a troca, o contribuinte anapolino deverá apresentar a certidão negativa do imóvel e um documento oficial com foto do titular. Cada contribuinte poderá trocar até dois ingressos por inscrição imobiliária, mediante a apresentação da documentação exigida.