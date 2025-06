Rimet Jules comemora reabertura de casa lotérica no Porto Rico e reforça luta por agência bancária pública

Vereador destaca que essa foi uma de suas primeiras ações logo após ser eleito, em outubro de 2024, e reafirma o compromisso de ampliar o acesso a serviços bancários na região

O vereador Rimet Jules (PT) celebrou, nesta terça-feira (17), a reabertura da casa lotérica no Residencial Porto Rico. O retorno do serviço representa um avanço importante para os moradores da região da Avenida Pedro Ludovico — desde as imediações do antigo Parque de Exposições Agropecuário até a Vila São Vicente (Igrejinha) — que estavam sem atendimento desde o fechamento da unidade.

Segundo o parlamentar, essa foi uma das primeiras pautas que levou à superintendência da Caixa Econômica Federal, ainda em outubro de 2024, logo após ser eleito e antes mesmo de tomar posse.

“Ter um ponto de atendimento bancário ali é essencial. A casa lotérica facilita a vida da população, especialmente das pessoas idosas, que muitas vezes não conseguem acessar serviços digitais”, explicou Rimet.

Ele também reforçou que o trabalho pela melhoria da estrutura financeira da região não para por aí. “É um ganho importante, mas a nossa luta continua. Seguiremos atuando para garantir uma agência bancária pública no local, oferecendo mais dignidade e praticidade para quem mora ali”, completou.

A reabertura da lotérica reforça o compromisso do mandato com o fortalecimento de políticas públicas de inclusão financeira, especialmente em regiões historicamente desassistidas por serviços essenciais.