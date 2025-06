Lançamento do programa “Adote um espaço público” já conta com 20 empresas interessadas

Recursos economizados com a revitalização e manutenção dos espaços serão redirecionados para outros setores essenciais do município (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

De acordo com o subsecretário de Meio Ambiente, Thiago Vitorino, o lançamento do programa foi bem sucedido e a expectativa é de que diversos espaços públicos sejam revitalizados.

“Após esse lançamento, esperamos que empresas e pessoas físicas escolham espaços na cidade e adotem esses locais. Essa iniciativa beneficiará tanto o espaço quanto quem irá adotar que poderá receber benefícios fiscais”, afirmou Vitorino.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, os recursos economizados com a revitalização e manutenção dos espaços serão redirecionados para outros setores essenciais do município.

Saiba mais sobre o programa

Para participar do programa, basta acessar o site oficial da Prefeitura de Anápolis, entrar na página do programa “Adote um espaço público”, preencher um formulário com os dados do local escolhido e apresentar propostas de melhorias e cuidado.

As ações devem incluir preservação, manutenção, limpeza e conservação do espaço público adotado.

Poderão se inscrever empresas privadas ou pessoas físicas maiores de 18 anos. Os participantes poderão receber benefícios como descontos em impostos, que podem chegar a 100% do valor anual de tributos como o IPTU e o ISS, além da possibilidade de realizar publicidade e gerar renda com o uso do espaço.