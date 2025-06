Secretaria de Esportes divulga resultado da segunda chamada do Bolsa Atleta

Nomes dos contemplados serão publicados no Diário Oficial do Município (DOM) na próxima segunda-feira (23) (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Todos os atletas contemplados, tanto na segunda chamada quanto na publicação anterior, devem comparecer, a partir de segunda-feira (23), ao Departamento de Programas e Projetos da Secretaria de Esportes, localizado no Ginásio Internacional Newton de Faria, das 8h às 12h ou das 14h às 16h, para assinatura do Termo de Compromisso. Menores de idade devem estar acompanhados de um responsável legal.

Antes do comparecimento, é necessário que os beneficiários enviem um endereço de e-mail para o número de WhatsApp (62 99864-4714), a fim de serem cadastrados no Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

O atendimento será realizado no Ginásio Internacional Newton de Faria, localizado na Avenida Senador José Lourenço Dias, no Setor Central, Anápolis – GO, CEP 75080-240.

O resultado já se encontra disponível no site da Prefeitura de Anápolis.

Resultado final da segunda chamada do Bolsa Atleta.