População poderá debater e opinar sobre políticas públicas na 15ª Conferência Municipal de Assistência Social

Para participar, os interessados devem se inscrever por meio do link disponível no site da Prefeitura, limitando-se ao número de 300 inscrições (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A conferência será aberta ao público com entrada gratuita. Para participar, os interessados devem se inscrever por meio do link disponível no site da Prefeitura, limitando-se ao número de 300 inscrições.

O encontro possibilitará um debate aberto e democrático entre a população, autoridades e profissionais de assistência envolvidos com as políticas públicas do município. Além disso, o evento busca definir as principais ações a serem tomadas para garantir melhorias no setor.

Programação do evento

A programação deste ano terá início com o credenciamento, seguido de café da manhã, apresentação cultural, composição da mesa e abertura oficial. Em seguida, haverá a apresentação da Rede Socioassistencial do município e uma palestra com o tema principal da conferência.

Na segunda parte do evento, os participantes contarão com almoço, nova apresentação cultural, formação e apresentação dos grupos temáticos, além da aprovação das propostas. O encerramento contará com coffee break, eleição dos delegados para a 15ª Conferência Estadual e a plenária final.

Neste ano, a temática visa valorizar as duas décadas de criação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Todos os debates serão voltados para o tema: “20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência”.

Link de inscrição