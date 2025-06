Goiás Social: Agehab faz a entrega de 22 cartões do Aluguel Social em Goianésia

Serão beneficiadas 22 famílias com cartões do Aluguel Social, programa que oferece auxílio mensal de R$ 350 durante 18 meses (Fotos: Edgard Soares e Octacílio Queiroz)

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) participa, nesta terça-feira (24/06), em Goianésia, do Goiás Social, coordenado pelo Gabinete de Políticas Sociais (GPS). Na ocasião, a Agehab fará a entrega de 22 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social. Também haverá cadastramento de moradores de áreas remanescentes do Jardim Esperança e Balcão de Atendimentos sobre Regularização Fundiária.

O evento integra o rol de ações do Goiás Social, que realiza políticas de combate à pobreza, coordenadas pela primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado. Durante dois dias (24 e 25/06), haverá atendimentos de diversos órgãos e unidades do Governo de Goiás no município.

De acordo com o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, Goiás é referência no Brasil quando o assunto é políticas sociais. “A primeira-dama Gracinha Caiado realiza um trabalho que é destaque em todo o País. São políticas públicas eficientes que têm chegado às famílias que mais precisam”, afirma.

O secretário da Infraestrutura, Adib Elias, lembra que o Goiás Social tem ações que garantem dignidade às famílias com pouco recurso. “ É um programa que tem o propósito de chegar onde o povo está e cuidar de quem mais precisa”, pontua.

Serviço

Assunto: Mais de 20 famílias serão beneficiadas pela Agehab durante o Goiás Social em Goianésia

Data: Terça e Quarta-feira (24 e 25/06)

Local: Rua 39 Leste com a Rua 36 Leste – Setor São Cristóvão – Goianésia – Go

Horário:

8h às 17h (1º dia)

8h às 12h (2º dia)

Agência Goiana de Habitação – Governo de Goiás