Escola de Música de Anápolis promove recital e formatura para encerrar o semestre

Atividades acontecem no Teatro Municipal de Anápolis, com entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço (Foto: Divulgação)

A Escola de Música de Anápolis Oreste Farinello realizará, nos próximos dias, dois eventos especiais em celebração ao encerramento do primeiro semestre letivo de 2025. As atividades acontecem no Teatro Municipal de Anápolis, com entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço. Nesta quinta-feira (26), às 19h30, acontece o Recital de Encerramento, com apresentações vocais e instrumentais dos alunos. O evento tem como objetivo valorizar a prática de palco, fortalecer a expressão artística e compartilhar com o público o aprendizado desenvolvido ao longo do semestre. Já na segunda-feira, 30 de junho, também às 19h30, será realizada a Formatura dos Alunos dos Cursos Teóricos de Música, marcando a conclusão de disciplinas como teoria, solfejo, percepção musical, harmonia e história da música. Mais que conteúdos, os alunos levam consigo uma escuta musical refinada, leitura fluente de partituras e conhecimento aprofundado da linguagem musical. As atividades reforçam o compromisso da escola com a formação técnica e artística de qualidade, e convidam a comunidade a prestigiar o talento e a dedicação dos estudantes.