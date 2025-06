Quarta Cultural vai celebrar festa junina nesta semana

Iniciativa reforça o compromisso da Escola de Dança de Anápolis com a formação artística, aliando técnica e disciplina a momentos de alegria, convivência e integração entre alunos, professores, familiares e comunidade (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O espetáculo marca o encerramento do primeiro semestre letivo da escola e contará com apresentações de todas as turmas. Coreografias temáticas, figurinos coloridos e muita música prometem encantar o público em uma noite repleta de animação, tradição e cultura popular.

Além das apresentações, o público poderá aproveitar a Feira Cultural com Praça Gastronômica, montada na área externa do teatro. A feira contará com barracas de comidas típicas e artesanato local, oferecendo um ambiente acolhedor e festivo para toda a família.

A iniciativa reforça o compromisso da Escola de Dança de Anápolis com a formação artística, aliando técnica e disciplina a momentos de alegria, convivência e integração entre alunos, professores, familiares e comunidade.

Expositores interessados em participar da feira podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pelo WhatsApp: (62) 99358-2323.