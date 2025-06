Escola de Teatro Elídia Simonetti encerra semestre com apresentações gratuitas neste final de semana

Evento celebra a dedicação, a criatividade e o crescimento artístico dos alunos, reforçando o papel da Escola de Teatro Elídia Simonetti na formação cultural da cidade (Foto: Divulgação)

A programação tem início na sexta-feira (27), às 20h, com a mostra “Aula Aberta – Retalhos Teatrais”, dirigida por Ana Queiroz. Ao longo do semestre, a professora trabalhou com duas turmas de Teatro Infantil, duas de Teatro Juvenil e duas turmas dos Cursos Básicos para adultos, explorando os elementos fundamentais da linguagem teatral: interpretação, criação, cenografia, figurino, maquiagem e uso de adereços. Por meio de jogos cênicos e análises textuais, os alunos construíram personagens e cenas curtas que resultaram em montagens que dialogam com a dramaturgia local e valorizam a cultura anapolina.

As apresentações desta sexta (27), incluem:

• “Caixa de Brinquedos – Uma Lição de Igualdade” (Teatro Criança 3)

• “Bola de Cristal” (Teatro Juvenil 3)

• “Sôroco e sua Filha” (Curso Básico Teatro 1)

• “Cada Caco, Eu” (Curso Básico Teatro 2)

• “Rato no Muro” (Curso Básico Teatro 5)

• “ZÉS” (Curso Básico Teatro 6)

A noite também contará com a apresentação do poema “No Cálice da Arte”, do ator e poeta Gustavo Henrique Cruz, simbolizando a jornada de aprendizado e transformação dos estudantes.

As apresentações continuam no sábado (28), às 19h, com as turmas dos Cursos Básicos da professora Xandra El Afiouni:

• “Happy Hour” (Curso Básico de Teatro 7): espetáculo autoral sobre reencontros e histórias de amor entre amigos formados em Artes Cênicas

• “Cleopatra” (Curso Básico de Teatro 4): livre adaptação da obra de Shakespeare com colaborações narrativas dos alunos

• “Romeu e Julieta” (Curso Básico de Teatro 3): releitura da peça clássica com textos poéticos dos estudantes

Classificação indicativa: 12 anos.

Encerrando a programação, no domingo (29), às 17h, sobem ao palco as turmas de Teatro Infantil e Juvenil:

• “A Loja de Espelhos do Sr. Teodoro” (Teatro Criança 1 e 2): inspirada no livro de Simone Athayde, sobre aventuras em uma loja mágica

• “Pânico na Escola!” (Teatro Juvenil 1): criação autoral que aborda a violência escolar

• “Noite do Pijama!” (Teatro Juvenil 2): exercício teatral sobre uma noite divertida entre amigas

Classificação indicativa: livre.

O evento celebra a dedicação, a criatividade e o crescimento artístico dos alunos, reforçando o papel da Escola de Teatro Elídia Simonetti na formação cultural da cidade e no incentivo à expressão cênica desde a infância até a fase adulta.