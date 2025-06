Reforçadas infraestrutura e segurança viária para Romaria do Divino Pai Eterno

Manutenção e limpeza ao longo da GO-060, Rodovia dos Romeiros (Foto: Silvano Vital)

Na entrada da cidade, equipes técnicas também definiram pontos de travessia para pedestres sob o viaduto Portal da Fé. Paralelamente, as três rodovias que dão acesso à Trindade, GOs 050, 060 e 469, receberam revitalização da sinalização viária, serviços de roçagem, limpeza, reparos de calhas e pintura de meios-fios.

Apoio ao romeiro

Neste ano, a Goinfra reforçou a atuação em prol do Centro de Apoio ao Romeiro (CAR), que está pronto para fornecer estrutura completa para acolhimento dos fiéis. O espaço coberto conta com climatização, banheiros químicos, contêineres com sanitários e dormitórios. O CAR também tem cozinha, refeitório, área de descanso e convivência.

A estrutura ainda disponibiliza capela e palco para cerimônias e atividades religiosas. Equipes operacionais da agência atuaram em todas as frentes, desde a entrega de materiais até o suporte à montagem das estruturas. A gestão dos espaços é de responsabilidade da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

Segurança pública

Assim como nas outras edições, a Goinfra deu suporte às forças de segurança pública. Dois contêineres operacionais foram montados para o Comando de Policiamento Rodoviário (CPR) e a Polícia Militar: um no CAR e outro na entrada da cidade, ambos equipados com rede elétrica, hidráulica e balões sinalizadores.

Vox Patris

Entre as atividades da agência também esteve a pavimentação do acesso à nova Basílica de Trindade, que vai abrigar o maior sino badalável do mundo, o Vox Patris. A peça monumental de 4 metros de altura e 55 toneladas foi oficialmente entregue em 1° de junho e será exibida aos fiéis em um espaço especial durante a festa.

Para que o sino superdimensionado chegasse até Trindade, porém, a Goinfra compôs uma operação multiprofissional para o desfio logístico. A atuação incluiu a emissão da Autorização Especial de Trânsito (AET) – que permitiu o deslocamento da carga excedente por rodovias estaduais – e a promoção de alinhamento e planejamento desse deslocamento com órgãos de trânsito e infraestrutura.

A composição total da carga — incluindo o equipamento de transporte — alcançou 79,4 toneladas, 4,50 metros de largura e 5,06 metros de altura.

Bancas comerciais

A agência também organizou espaços de faixas de domínio da GO-060 para acomodação de barracas comerciais, no trecho entre Goiânia e Trindade. Foram disponibilizados 190 pontos comerciais ao longo da rodovia. Nos locais são comercializados alimentos, bebidas não alcoólicas, roupas, artigos de beleza, bijuterias, brinquedos, entre outros produtos. A venda de bebidas alcoólicas está proibida.

Como novidade para a edição deste ano, a Goinfra lançou a ideia de adoção das estações da Via Sacra — locais de oração e descanso utilizados pelos romeiros. Cinco estações foram adotadas por empresas interessadas na divulgação de marcas e ações de marketing institucional, sem a comercialização de produtos. Em contrapartida, as empresas vão garantir o livre acesso dos romeiros às estações e disponibilizar uma estrutura mínima, como banheiros químicos, para uso dos visitantes.

Recuperação asfáltica

Trindade recebeu recentemente serviços de recuperação asfáltica em vias selecionadas por meio do Programa Goiás em Movimento – Eixo Municípios (GMM). A iniciativa conduzida pela Goinfra reestabeleceu a qualidade de tráfego de pavimentos pré-existentes sem custo para o município.

Sessenta e três ruas e avenidas foram contempladas com os serviços, que compreendem 4 bairros com investimento estadual superior a R$ 4 milhões, entre 2023 e 2024. Os trabalhos referentes ao último contrato foram finalizados neste primeiro semestre de 2025.