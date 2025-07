Prefeitura de Anápolis investe em mobilidade e inicia melhorias no viaduto Ayrton Senna

Medida tem como objetivo melhorar a fluidez do trânsito e oferecer mais segurança aos condutores que circulam pela região (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

A intervenção integra as estratégias adotadas pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, para aprimorar a mobilidade urbana no município

Os motoristas que transitam pela área devem ficar atentos às alterações temporárias no tráfego, como o estreitamento de pistas e interrupções momentâneas.

O local conta com o apoio de agentes da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), que estarão presentes para orientar os condutores e reforçar a sinalização.

As obras estão sendo realizadas fora dos horários de pico, para minimizar os impactos no fluxo de veículos dos condutores que acessam a via.