Mercado de trabalho goiano é o que mais cresce no país

O mercado de trabalho formal goiano é destaque nacional em 2025. Entre janeiro e maio, Goiás registrou o melhor desempenho do país em termos relativos, com um aumento de 3,56% no número de postos de trabalho formais.

O crescimento goiano supera tanto a média do Centro-Oeste (3,22%), quanto a média nacional (2,23%), consolidando a sua posição de liderança no cenário brasileiro.

Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), analisados pelo Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica (IMB). Conforme apuração do órgão, Goiás acumulou, de janeiro a maio, um saldo de 56.126 novas vagas com carteira assinada. O resultado reflete o crescimento em todos os grandes setores da economia goiana.

Mercado de trabalho goiano

O setor de serviços foi o principal responsável pelo saldo positivo em termos absolutos, com a criação de 23.110 vagas (3,36%). Em termos percentuais, a construção civil liderou, com crescimento expressivo de 9,54%, porcentagem que equivale a 9.313 novos postos de trabalho criados no período.

A indústria também apresentou um bom desempenho, com saldo de 10.157 postos (3,21%), seguida pela agropecuária, com 9.921 vagas (8,09%) e comércio, que gerou 3.625 novos empregos (1,04%).

Para o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, os dados mostram que Goiás segue na contramão do cenário nacional, com crescimento do emprego e forte geração de oportunidades em todos os setores.

“A trajetória consistente do mercado de trabalho goiano em 2025 é reflexo da confiança do setor produtivo e da efetividade das nossas políticas públicas, que direcionam os goianos para melhores oportunidades de emprego e renda”, destaca ele.

Resultado histórico

Apenas no mês de maio, o estado registrou um saldo positivo de 1.447 vagas formais, resultado de 85.993 admissões e 84.546 desligamentos. Com o isso, o estoque de empregos formais alcançou um novo marco histórico, totalizando 1.630.642 vínculos ativos, valor que corresponde a um incremento de 0,09% em relação ao mês anterior.

Entre os setores que mais contribuíram para o saldo do mês de maio estão o setor de serviços, com 1.342 novas vagas; a construção, com 998 admissões; e a indústria, com a criação de 836 novos postos de trabalho. Em contrapartida, a agropecuária e o comércio apresentaram ajustes pontuais, com saldos de -1.521 e -208 vagas, respectivamente.