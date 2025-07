Goiás registra nova marca histórica na redução de homicídios

Resultado é fruto do trabalho conjunto entre as forças de segurança estaduais e do investimento contínuo do Governo de Goiás na área (Foto: SSP)

A Secretaria de Estado da Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) divulgou, nesta terça-feira (1º/07), dados que confirmam o avanço contínuo na redução dos índices de homicídios no estado. Segundo levantamento do Observatório da Segurança Pública da SSP-GO, o mês de junho de 2025 registrou o menor número de homicídios consumados em Goiás desde o início da atual metodologia de monitoramento e análise estatística, implantada em 2016. De acordo com o relatório, junho de 2025 contabilizou 54 homicídios em todo o território goiano. Para efeito de comparação, o mês com maior número de ocorrências, em outubro de 2016, registrou 256 casos. Isso representa uma redução de 5 vezes no número de homicídios ao longo do período, equivalente a uma queda proporcional de 500%. O secretário de Segurança Pública, Renato Brum dos Santos, destaca que o resultado é fruto do trabalho conjunto entre as forças de segurança estaduais e do investimento contínuo do Governo de Goiás na área. “A redução expressiva dos homicídios não acontece por acaso. É resultado de uma atuação integrada, do uso de inteligência policial, de investimentos em tecnologia, equipamentos e capacitação, além do comprometimento diário dos nossos profissionais”, afirma. O levantamento considera dados do sistema Qlik Sense (RAI), atualizado em 1º de julho de 2025, e inclui no total de homicídios os casos de feminicídio, conforme metodologia adotada pela secretaria. O secretário reforçou que os avanços são contínuos. “Chegamos a números que evidenciam de forma contundente a queda dos índices de violência. É um trabalho contínuo dos nossos policiais, não iremos nos acomodar. O trabalho seguirá intensificado, com foco na preservação da vida, no combate à criminalidade e na construção de um estado cada vez mais seguro para todos os goianos”, finaliza. Editado por Agatha Couto via Secretaria da Segurança Pública – Governo de Goiás