Reforço da vacina contra meningite para bebês em Goiás terá proteção ampliada

Proteção ampliada: reforço contra meningite aos 12 meses passará a ser feito com a vacina ACWY (Foto: Marco Monteiro)

A partir desta terça-feira (1º/07), o Governo de Goiás, em conformidade com o Ministério da Saúde, ofertará a vacina meningocócica ACWY no Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças de 12 meses. O esquema vacinal para bebês inclui duas doses da vacina meningocócica C, aplicadas aos três e cinco meses de idade, e um reforço aos doze meses. Agora, esse reforço passará a ser feito com a vacina ACWY, que oferece proteção ampliada.

“A oferta da vacina ACWY significa uma cobertura mais ampla de sorogrupos de bactéria causadora da meningite, deixando a criança mais protegida, o que pode salvar muitas vidas”, ressaltou a subsecretária de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, Flúvia Amorim.

No SUS, a vacina meningocócica ACWY era ofertada a adolescentes de 11 a 14 anos, em dose única ou como reforço, conforme o histórico vacinal. A ampliação para crianças de 12 meses, com a substituição da dose de reforço, está prevista na Nota Técnica nº 77/2025, que detalha os esquemas vacinais recomendados e orientações para aplicação da vacina.

Crianças que já tomaram as duas doses da vacina meningocócica C e a dose de reforço não precisam receber a ACWY neste momento. Já aquelas que ainda não foram vacinadas aos 12 meses poderão receber a dose de reforço com a ACWY. Flúvia Amorim faz um apelo:

“Criança que está com seu esquema atrasado deve procurar o posto de vacinação o quanto antes”.

A cobertura vacinal para crianças menores de 1 ano da vacina Meningocócica C em Goiás é de 85,61% (até março de 2025).

Doença

A meningite é uma doença grave, caracterizada pela inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Pode ser causada por bactérias, vírus ou fungos. A doença pode levar a sequelas graves, que incluem perda auditiva, dificuldades motoras, problemas na fala e, em casos extremos, danos neurológicos irreversíveis. Em alguns casos, pode levar à morte.

A transmissão da forma bacteriana ocorre principalmente de pessoa para pessoa, por meio das vias respiratórias. Casos também podem surgir como complicação de infecções como sinusite ou otite não tratadas. Em Goiás, foram confirmados 290 casos de meningite em 2024 e 50 óbitos. Neste ano já são 76 confirmações e 11 mortes. A principal forma de prevenção contra a meningite é a vacinação.