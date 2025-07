Anápolis já soma cerca de 15 mil serviços de iluminação neste ano

Ação faz parte das medidas de cuidado e revitalização urbana (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Nos primeiros seis meses deste ano, as equipes organizaram contratos, iniciaram o mapeamento de locais com necessidade de troca e implantação de lâmpadas e executaram cerca de 15 mil atendimentos relacionados à iluminação pública.

As equipes também promoveram a troca da iluminação amarela por lâmpadas de LED em cerca de 40 bairros da cidade.

Segundo a Gerência de Iluminação, os serviços de manutenção e instalação seguem um cronograma pré-estabelecido, organizado de acordo com a demanda e localização. A orientação é que a população continue realizando as solicitações para garantir o atendimento nos bairros.

As solicitações podem ser feitas pelo Zap da Prefeitura. Para isso, o cidadão deve informar os dados pessoais e o número do poste. Após o envio, é gerado um número de protocolo, que deve ser guardado para o acompanhamento do atendimento.