Sábado (05) terá mega ação em Anápolis para pacientes que aguardam por consultas, exames e cirurgias na Regulação

No próximo sábado (05), acontecerá a primeira edição do Saúde Agora, das 8h às 12h, no antigo Hospital Municipal Jamel Cecílio. Trata-se de uma força-tarefa da Regulação para atualização dos cadastros de todos os pacientes que estão na fila desde 2023 ou anos anteriores. Concomitantemente, diversos profissionais de saúde, voluntariamente, já estarão atendendo alguns pacientes que estão sendo acionados ao longo desta semana.

O objetivo é atualizar os dados cadastrais e garantir o atendimento a todos que aguardam pelos procedimentos. Isso porque a desatualização de informações simples, como telefone e endereço, tem inviabilizado o contato com muitos pacientes.

Além disso, muitos não atendem às ligações, não respondem mensagens e, em alguns casos, não comparecem às consultas mesmo após confirmarem o agendamento. Essas situações têm impactado seriamente o fluxo de atendimentos.

De acordo com dados da Regulação Municipal, a fila atual de espera referente apenas ao ano de 2023 soma 66.711 pedidos pendentes, incluindo exames, consultas e cirurgias. No entanto, não há um filtro que indique, por exemplo, se algumas dessas pessoas realizaram procedimentos na rede particular e não solicitaram a baixa no sistema.

A diretora do Complexo Regulador, Alyne Milanio, destaca que a atualização cadastral é fundamental para o controle do sistema e para o chamamento dos pacientes.

“Estamos com uma fila extensa de exames, consultas e cirurgias, mas enfrentando dificuldades para localizar os pacientes. Pedimos que todos com solicitações na Regulação até 2023 compareçam à nossa ação para atualizar os dados”, reforçou.

Além das atualizações cadastrais e do início dos atendimentos com especialistas, o local contará também com uma van de imunização, que vai atualizar a caderneta de vacinação de jovens, adultos e idosos — principalmente com as doses de tríplice viral, hepatite B, HPV, influenza, dengue, difteria e tétano (dT) —, além da oferta de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C.