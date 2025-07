Secult Goiás oferece programação especial para férias escolares

Programação especial de férias da Secult inclui projeto Férias Literárias da Gibiteca Jorge Braga (Foto: Secult Goiás)

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) preparou uma programação especial para as férias escolares, com atividades gratuitas voltadas ao público infantil durante o mês de julho. São oficinas, contação de histórias, filmes, jogos educativos e exposição interativa com foco na leitura e criatividade.

A programação começa nesta quinta-feira (03/07), com mais uma edição do projeto Férias Literárias da Gibiteca Jorge Braga. A primeira atividade é promovida em parceria com o Cine Cultura, onde serão realizadas sessões de curtas-metragens infanto-juvenis, nos dias 3 e 4 de julho, das 10 às 11 horas.

Na próxima semana, a programação continua com as oficinas O mundo mágico das histórias em quadrinhos, com o artista Victor Faina/Mandrake; e de escrita criativa, com a contadora de histórias Luísa Destro.

Também haverá apresentações interativas de robótica realizadas por equipes do Sesi e da Associação Goiana de Robótica/Droid Builders Club BR. A programação ainda inclui atividades livres como jogos educativos digitais, leitura, desenhos para colorir e jogos de tabuleiro.

As vagas para as oficinas e contação de histórias são limitadas e as inscrições devem ser realizadas pelo e-mail gibitecajorgebraga.cultura@goias.gov.br.

Game

Outra opção cultural para aproveitar durante as férias é conferir a exposição Josh Journey: A Arte por Trás do Game, que está em cartaz no Museu da Imagem e do Som de Goiás (MIS-GO), até o dia 8 de agosto. A mostra conta com estações de gameplay interativo nas quais o público poderá experimentar o jogo e totens de LED com instalações digitais exibindo vídeos exclusivos, making of e trailers do jogo.

Confira a programação completa

3/7 – 10h – Sessão de curtas-metragens infantojuvenis no Cine Cultura (não requer inscrição):

Walter

Sons através das coroas

Minha cidade ideal

Irmãos

O mundo de Clara

4/7 – 10h – Sessão de curtas-metragens infantojuvenis no Cine Cultura (não requer inscrição):

Kidchup

Inércia

O bagre de bolas

Calango

Tik Tak

O sapo dançante

8/7 – 14h às 16h (30 vagas | 6 a 18 anos)

Workshop: o mundo mágico das histórias em quadrinhos, com Victor Faina/Mandrake (requer inscrição).

11/7 – 14h30 às 16h30 (20 vagas | 6 a 12 anos)

Oficina de escrita criativa com Luísa Destro (requer inscrição).

15/7 – 9h às 11h (30 vagas) e 14 às 16h (30 vagas) | 06 a 18 anos

Apresentação de Robótica/SESI-GO

16/7 – 14h às 16h – (30 vagas | 6 a 18 anos)

Robótica / Associação Goiana de Robótica e Droid Builders Club BR

Até 08/08 – 9h às 17h (seg. a sex.) | 9h às 13h (sáb.)

Exposição “Josh Journey: A Arte por Trás do Game”

Local: Galeria Alois Feichtenberger – MIS-GO

Serviço

Assunto: Programação de férias da Secult

Onde: Centro Cultural Marietta Telles Machado – Praça Cívica, Goiânia (GO)

Funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h

Inscrições e informações: gibitecajorgebraga.cultura@goias.gov.br