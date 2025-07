Fundo de Arte e Cultura abre inscrições para Ocupa Goiás

Uma das categorias do edital é para ocupação de praças e parques públicos em Aparecida de Goiânia e Jaraguá (Foto: Prefeitura de Jaraguá)

A Secretaria da Cultura (Secult Goiás) abre nesta quarta-feira (02/07) as inscrições para o edital Ocupa Goiás, do Fundo de Arte e Cultura (FAC), com investimento total de R$ 1,2 milhão. O certame contempla duas categorias de ocupação, voltadas à promoção de atividades culturais em espaços públicos, praças e parques.

A proposta busca descentralizar a oferta cultural, incentivar artistas locais e ocupar espaços públicos com manifestações artísticas. O edital e seus anexos já podem ser conferidos aqui.

A primeira categoria do edital é direcionada à ocupação do Centro Cultural Trabalhista e da esplanada do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) 18ª Região, em Goiânia. Serão selecionados 14 projetos nas áreas de artes visuais, dança, música e teatro para apresentações artísticas e pequenas exposições, na sede do próprio TRT 18º Região.

No edital de ocupação de espaços do TRT, infraestrutura técnica básica será oferecida pelo Tribunal, incluindo iluminação profissional, sonorização e microfones (Foto: TRT)

As propostas devem ser inscritas na plataforma Baru e precisam apresentar, entre outros documentos, link com o espetáculo completo (exceto artes visuais), currículo dos envolvidos e proposta da ação formativa. Projetos que não incluírem toda a documentação exigida serão desclassificados.

A segunda categoria do edital contempla a ocupação de praças e parques públicos nas cidades de Aparecida de Goiânia e Jaraguá, com um total de 20 projetos selecionados – dez em cada cidade. Podem participar propostas nas áreas de circo, dança, música e teatro.

As apresentações devem ocorrer em até três praças ou parques da cidade escolhida, entre os locais pré-definidos no edital, e o proponente deve informar os locais no momento da inscrição.

As inscrições também são feitas pela plataforma Baru, mediante envio de link com o espetáculo completo, currículo com comprovação da equipe técnica, currículo do artista ou grupo, além das necessidades técnicas do projeto.

Cada uma das categorias respeita critérios de cotas para garantir diversidade e inclusão, com vagas destinadas a pessoas negras, indígenas e com deficiência, conforme estabelecido no edital.

Outros editais

A Secretaria de Cultura informa ainda que o resultado preliminar de outros quatro editais do Fundo de Arte e Cultura – Edital de Difusão Cultural, Edital de Apoio às Festas Tradicionais e Populares em Goiás, Edital de Prêmio Nacional de Literatura Bariani Ortêncio e Edital de Estruturação e Manutenção de Bandas, Corais e Fanfarras – foi prorrogado para o dia 14 de julho.