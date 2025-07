Ingressos da Torcida Premiada para jogos da Anapolina e Anápolis estarão disponíveis a partir desta quinta (3)

Ação é uma realização da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os contribuintes anapolinos poderão realizar a troca dos ingressos para dois jogos que serão realizados no Estádio Jonas Duarte: Anapolina x Grêmio Anápolis, no sábado (5), às 17h, e Anápolis x Itabaiana-SE, no domingo (6), às 16h30. As trocas serão feitas presencialmente em dois locais: na bilheteria da arquibancada descoberta do Estádio Jonas Duarte e no Rápido do Anashopping.

Pontos e horários de troca:

Anapolina x Grêmio Anápolis

Estádio Jonas Duarte – Bilheteria da Arquibancada Descoberta

• Quinta-feira (03/07): 13h às 18h

• Sexta-feira (04/07): 09h às 18h

• Sábado (05/07): 13h às 16h

Rápido Anashopping

• Quinta-feira (03/07): 14h às 18h

• Sexta-feira (04/07): 08h às 17h30

Anápolis x Itabaiana-SE

Estádio Jonas Duarte – Bilheteria da Arquibancada Descoberta

• Quinta-feira (03/07): 13h às 18h

• Sexta-feira (04/07): 09h às 18h

• Domingo (06/07): 12h30 às 15h30

Rápido Anashopping

• Quinta-feira (03/07): 14h às 18h

• Sexta-feira (04/07): 08h às 17h30

Para realizar a troca, é necessário apresentar a certidão negativa do imóvel e um documento original do titular com foto.