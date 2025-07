Anápolis abre 1.000 vagas para programa de aluguel social

Programa é destinado a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

As inscrições seguem abertas até o dia 30 de julho. Ao todo, são 1.000 vagas disponíveis na cidade.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site (aluguelsocial.agehab.go.gov.br) ou por meio do aplicativo “Aluguel Social”. O andamento do processo seletivo poderá ser acompanhado pelos candidatos nas duas plataformas.

O programa é uma iniciativa da Agência Goiana de Habitação (AGEHAB), em parceria com diversas prefeituras municipais.

Critérios obrigatórios para participação

O programa é destinado a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Todos os candidatos devem atender, obrigatoriamente, aos seguintes critérios:

-Possuir inscrição ativa e atualizada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal no município onde residem e pleiteiam o benefício;

-Estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo;

-Ter mais de 18 anos ou ser emancipado;

-Comprovar domicílio ininterrupto no município onde residem e pleiteiam o benefício por, no mínimo, três anos.

Além dos quatro critérios obrigatórios, os candidatos deverão atender a pelo menos um dos seguintes requisitos:

-Ser família monoparental (constituída somente pela mãe ou somente pelo pai ou por um responsável legal por crianças e adolescentes);

-Ser pessoa com deficiência ou possuir, no núcleo familiar, pessoa com deficiência (PCD);

-Ter 60 anos ou mais;

-Estar cadastrado em programas sociais do Estado de Goiás;

-Comprometer 50% ou mais da renda com o custo do aluguel;

-Ter 75% da renda comprometida com endividamento, comprovado por documentação.

Também se enquadram:

-Estudantes matriculados na Universidade Estadual de Goiás (UEG) ou beneficiários do Programa Universitário do Bem (PROBEM), com pelo menos 75% de frequência nas aulas, comprovada por declaração da instituição;

-Pessoas que tenham pleiteado a concessão de imóvel em programa habitacional do Estado de Goiás e que ainda aguardam apreciação do pedido;

-Pessoas que residam em moradia improvisada, como construções rústicas, inacabadas ou em locais não destinados à habitação;

-Quem tenha perdido financiamento imobiliário por inadimplência nas parcelas, mediante comprovação da renda familiar e apresentação do contrato de aluguel.

Todas as situações devem ser comprovadas por meio de documentos oficiais que atestem a condição do candidato.