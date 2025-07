Martim Cererê sedia 2ª edição do maior festival de rap feminino do Centro-Oeste

Programação deste ano, que inclui artistas negras, indígenas e pessoas transexuais e travestis, traz atrações de alcance nacional (Fotos: Divulgação)

A segunda edição do Brabas Festival, evento de rap com line-up 100% feminino, será realizada nos dias neste sábado (05/07) e domingo (06/07), no Centro Cultural Martim Cererê. Com a proposta de promover a diversidade e a cultura do rap, o festival busca criar um espaço de resistência e afirmação para vozes historicamente marginalizadas.

A programação deste ano, que inclui artistas negras, indígenas e pessoas transexuais e travestis, traz atrações de alcance nacional.

No sábado (05/07), a artista indígena Brisa Flow faz sua estreia no Brabas Festival. Rapper, cantora e produtora musical de origem indígena mapuche, ela é conhecida por seu trabalho que mescla rap, R&B e experimentações sonoras. No mesmo dia, o público poderá conferir ainda os shows de La Princess Mila, Kaemy, campeã do Duelo Nacional de MCs 2023, e a discotecagem da DJ Iara Kevene.

Já no domingo (06/07), o festival recebe outra grande atração inédita: Ebony, que transita por diversos estilos musicais e ganhou notoriedade no rap nacional ao lançar letras ácidas e carregadas de críticas sociais. Ela encerra a programação do evento, mas o dia também contará com performances de Lilian Preta, show das cantoras Rakel Reis, A Fúria & Anny Di e uma parceria especial entre a Madrinha Odara e a cantora Lara Evelin.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do Sympla, com valores entre R$ 37,50 e R$ 120. Os interessados podem optar pelo passaporte, que garante acesso aos dois dias de evento, ou comprar ingressos individuais. Há possibilidade de meia-entrada para estudantes, professores, idosos e pessoas com deficiência, e de meia-entrada social mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

A inclusão e acessibilidade são pontos cruciais do festival, que conta com listas para garantir a entrada gratuita de pessoas trans, mães e indígenas, a partir do preenchimento de um formulário de cadastro, com e-mail, nome completo, data de nascimento, telefone e CPF, por meio do link: https://linktr.ee/brabasfestival

Serviço

Brabas Festival – 2ª Edição

Data: sábado (05/07) e domingo (06/07)

Local: Centro Cultural Martim Cererê (Tv. Bezerra de Menezes – St. Sul, Goiânia – GO)

Horário: Das 18h às 22h

Classificação indicativa: 18 anos (Menores de idade só poderão acessar o festival acompanhadas de pai, mãe ou responsável legal, mediante comprovação no acesso)

Ingressos, Lista Trans e mais informações: Instagram @brabasfestival

Editado por Hosana Alves via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás