Vacinação contra Influenza é ampliada para toda a população em Anápolis

Ampliação da imunização busca reforçar a proteção da população contra complicações causadas pelo vírus da gripe, especialmente neste período de maior circulação (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento pessoal com foto. A ampliação da imunização busca reforçar a proteção da população contra complicações causadas pelo vírus da gripe, especialmente neste período de maior circulação.

Em Anápolis, a vacina está disponível em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs), conforme cronograma e horários de atendimento.

Unidades com horário estendido

A aplicação da vacina está disponível das 8h às 21h nas unidades: Anexo Itamaraty, Parque Iracema, São José, Filostro Machado, Vila União, Recanto do Sol e Bairro de Lourdes.

Atendimento das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira:

Abadia Lopes da Fonseca, Adriana Parque, Arco-Íris, Arco Verde, Bandeiras, Calixtolândia, Calixtópolis, Jardim Esperança, Jardim Guanabara, Jardim Suíço, JK, João Luiz de Oliveira, Munir Calixto, Parque dos Pirineus, Santa Maria de Nazareth, Santo Antônio, Santos Dumont, São Carlos, São Lourenço, Tropical, Fabril, Vila Formosa, Vila Norte e Vivian Parque.

Distritos

Interlândia e Souzânia – toda quinta-feira

Joanópolis – 2ª quarta-feira do mês

Goialândia – 3ª terça-feira do mês

São Vicente e Branápólis – 4ª terça-feira do mês

Somente às segundas-feiras, das 8h às 15h:

Alexandrina, Vila Esperança e Santa Isabel.

Somente às terças-feiras, das 8h às 15h:

Dom Manoel, Maracanãzinho e Leblon.

Somente às quartas-feiras, das 8h às 15h:

Jardim Alvorada e Paraíso.

Somente às quintas-feiras, das 8h às 15h:

Jardim das Américas e Maracanã.

Somente às sextas-feiras, das 8h às 15h:

Jardim das Oliveiras.