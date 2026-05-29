Carro que foi usado para crimes passa a atender população em vulnerabilidade em Anápolis

Automóvel irá reforçar trabalho social desenvolvido com adolescentes e famílias em acompanhamento (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A entrega simboliza a parceria entre a Prefeitura de Anápolis e a Polícia Civil e reforça que o enfrentamento à criminalidade também pode gerar benefícios diretos para a população por meio do fortalecimento das políticas públicas.

O automóvel será utilizado no atendimento da medida socioeducativa, garantindo mais agilidade e suporte ao trabalho desenvolvido por assistentes sociais junto a adolescentes e famílias que necessitam de acompanhamento.

“Tiramos esse veículo das mãos de quem causava mal à sociedade e agora ele será utilizado para cumprir missões em prol do bem. Já estamos alinhando a destinação de outros veículos retirados do crime para o cuidado da população”, afirmou o delegado Marcos Adorno, do Genarc/GEIC Anápolis.

A secretária municipal de Assistência Social, Jackeline Macedo, também ressaltou a importância do veículo para o fortalecimento dos atendimentos realizados pela pasta.

“Temos que agradecer pela entrega desse veículo tão valioso para a nossa prestação de serviço. Ele será muito importante para o trabalho com os menores que precisam de acompanhamento”.