Carro que foi usado para crimes passa a atender população em vulnerabilidade em Anápolis

29 de maio de 2026
carro prefeitura

Automóvel irá reforçar trabalho social desenvolvido com adolescentes e famílias em acompanhamento (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais de Anápolis recebeu, nesta terça-feira (26), um importante reforço para o atendimento à população em situação de vulnerabilidade. Um veículo, apreendido anteriormente em uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada pela Polícia Civil, agora passa a integrar os serviços sociais do município.

A entrega simboliza a parceria entre a Prefeitura de Anápolis e a Polícia Civil e reforça que o enfrentamento à criminalidade também pode gerar benefícios diretos para a população por meio do fortalecimento das políticas públicas.

O automóvel será utilizado no atendimento da medida socioeducativa, garantindo mais agilidade e suporte ao trabalho desenvolvido por assistentes sociais junto a adolescentes e famílias que necessitam de acompanhamento.

“Tiramos esse veículo das mãos de quem causava mal à sociedade e agora ele será utilizado para cumprir missões em prol do bem. Já estamos alinhando a destinação de outros veículos retirados do crime para o cuidado da população”, afirmou o delegado Marcos Adorno, do Genarc/GEIC Anápolis.

A secretária municipal de Assistência Social, Jackeline Macedo, também ressaltou a importância do veículo para o fortalecimento dos atendimentos realizados pela pasta.

“Temos que agradecer pela entrega desse veículo tão valioso para a nossa prestação de serviço. Ele será muito importante para o trabalho com os menores que precisam de acompanhamento”.

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