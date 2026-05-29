Goiás alcança maior índice de desenvolvimento humano da história

Goiás alcançou o maior Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) da sua história em 2024 e passou a integrar o grupo das unidades da federação com alto desenvolvimento humano.

Segundo o Radar IDHM 2026, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Fundação João Pinheiro (FJP) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado chegou a 0,815 no indicador, acima da média nacional, de 0,805, evidenciando avanço em áreas estratégicas como educação, renda e qualidade de vida.

O desempenho consolida o crescimento vivido por Goiás nos últimos anos, marcado pela expansão econômica, geração de empregos, fortalecimento da rede de proteção social e ampliação dos investimentos em áreas estratégicas como Educação, Saúde, infraestrutura e segurança pública.

“Goiás vive hoje um ciclo de desenvolvimento, com equilíbrio fiscal, geração de oportunidades e políticas públicas que chegam às pessoas. Esse resultado mostra que estamos avançando, que o estado cresce com responsabilidade e transforma investimento público em melhoria real na vida dos goianos”, destaca o governador Daniel Vilela.

Governador destaca que os investimentos públicos levam melhorias reais para população (Foto: Secom)

O resultado do IDHM também reforça a capacidade do Estado de transformar crescimento econômico em melhoria concreta na qualidade de vida da população. Com o desempenho, Goiás ocupa a 7ª posição no ranking nacional e a 2ª colocação no Centro-Oeste, atrás apenas do Distrito Federal e à frente de estados como Minas Gerais e Espírito Santo.

O levantamento acompanha os indicadores entre 2012 e 2024 e mostra uma trajetória contínua de crescimento no desenvolvimento humano goiano.

Série histórica do índice de desenvolvimento humano em Goiás

Na série histórica, Goiás passou de 0,744, em 2012, para 0,815, em 2024. O estado também superou o patamar registrado antes da pandemia de Covid-19. Em 2019, o IDHM goiano era de 0,780. Em 2021, ano marcado pelos efeitos da crise sanitária, o índice caiu para 0,755. Agora, atinge o maior nível já registrado.

O IDHM mede o desenvolvimento humano a partir de três dimensões: Educação, Renda e Longevidade. Diferentemente de indicadores exclusivamente econômicos, o índice avalia condições concretas de vida da população, como acesso à educação, expectativa de vida e renda.

Em Goiás, os dados apontam resultado acima da média nacional no indicador geral e desempenho de destaque em recortes estratégicos.

Avanço na Educação

Estudante mostra cartão do Bolsa Estudo (Foto: Secom)

A Educação aparece como principal destaque de Goiás no Radar IDHM 2026. O Estado alcançou índice de 0,821 nessa dimensão, o 4º melhor resultado do Brasil, acima da média nacional, de 0,798, e dentro da faixa de muito alto desenvolvimento humano.

O avanço foi expressivo ao longo da série histórica: Goiás saiu de 0,693, em 2012, para 0,821, em 2024, registrando o melhor desempenho do período analisado. A dimensão considera indicadores relacionados à escolaridade da população adulta e à frequência escolar em diferentes faixas etárias, incluindo crianças, adolescentes e jovens adultos.

O resultado é fruto de uma série de políticas públicas implementadas nos últimos anos, como a ampliação da rede estadual de ensino em tempo integral, o Bolsa Estudo, os programas de alfabetização, a modernização das escolas e as ações de permanência escolar vinculadas ao Goiás Social.

“O investimento em Educação é o que garante transformação social duradoura. Goiás tem avançado porque priorizou políticas públicas que dão oportunidade, reduzem desigualdades e ajudam a construir um futuro melhor para nossos jovens”, afirma Daniel Vilela.

Longevidade

Idosos aproveitam programação do Natal do Bem 2025 (Foto: Gésion Carvalho)

Outro destaque do Radar IDHM 2026 é o desempenho de Goiás na dimensão Longevidade por raça e cor. O Estado registrou a 2ª menor diferença do Brasil entre população branca e população negra nesse indicador, atrás apenas do Distrito Federal.

Em 2024, Goiás alcançou IDHM Longevidade de 0,884 para a população branca e 0,862 para a população negra. A diferença de 0,022 ponto está entre as menores do país e mantém os dois grupos na faixa de muito alto desenvolvimento humano.

O resultado evidencia melhora nas condições de saúde, acesso a serviços públicos e qualidade de vida da população goiana.

Redução das desigualdades

Goiás também se destaca no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal Ajustado à Desigualdade (IDHMAD), que mostra quanto do desenvolvimento humano é reduzido quando as desigualdades internas são incorporadas ao cálculo.

Nesse recorte, em 2024, o Estado alcançou índice de 0,672, acima da média nacional, de 0,641, conquistando o 6º melhor resultado do país.

“O mais importante é que os avanços chegam à população. Goiás cresce de forma equilibrada, reduz desigualdades e cria condições para que mais pessoas tenham acesso a renda, educação e qualidade de vida”, completa o governador Daniel Vilela.

Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás