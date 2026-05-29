Anápolis reforça acompanhamento de alunos em vulnerabilidade social para combater desigualdades na aprendizagem e evasão escolar

29 de maio de 2026
sala de aula anapolis

Estratégia une dados sociais e desempenho escolar para fortalecer aprendizagem na rede municipal (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O dia a dia de estudantes em situação de vulnerabilidade social passou a receber uma atenção especial em Anápolis. Desde o início de 2025, a Prefeitura tem reforçado ações de monitoramento dentro da rede municipal de ensino, com atuação direta das equipes pedagógicas e de inspeção escolar na identificação de alunos com maior risco de evasão ou baixo rendimento acadêmico, especialmente crianças pretas, pardas, indígenas e estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.O novo trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação inclui cruzamento de dados do Cadastro Único (CadÚnico), avaliações diagnósticas, busca ativa escolar e acompanhamento contínuo da frequência e do desempenho acadêmico dos estudantes considerados mais vulneráveis.

As informações passaram então a auxiliar diretamente na criação de estratégias pedagógicas voltadas à permanência dos alunos na escola e à redução das desigualdades de aprendizagem. Atualmente, o município alcançou 81% de crianças alfabetizadas na idade correta, antecipando em cinco anos o preconizado pelo MEC.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Adriana Vilela Arantes, o fortalecimento dessas ações começou logo no início da atual gestão, após ser identificado que o Anápolis não possuía um acompanhamento estruturado voltado à equidade racial e socioeconômica na rede de ensino gerida pelo município.

Segundo ela, essa ausência impactou diretamente os indicadores avaliados pelo Ministério da Educação (MEC) entre 2019 e 2023, período em que Anápolis registrou retração tanto nos índices de aprendizagem de estudantes pretos, pardos e indígenas quanto entre alunos de menor nível socioeconômico. Com isso, o município ficou inabilitado para receber a complementação VAAR/Fundeb em 2026.

“Quando assumimos a gestão, identificamos o problema e, a partir disso, começamos a estruturar políticas específicas. Hoje conseguimos identificar, acompanhar e monitorar esses alunos e realizar um trabalho mais próximo das equipes pedagógicas e de inspeção escolar”, explicou.

O VAAR (Valor Aluno Ano por Resultado) é um mecanismo do novo Fundeb criado para complementar os recursos destinados a estados e municípios que conseguem melhorar os índices de aprendizagem ao mesmo tempo em que reduzem desigualdades educacionais entre estudantes mais vulneráveis.

Além das ações voltadas à redução das desigualdades, Adriana destaca que o município também avançou em outras áreas avaliadas pelo VAAR, como a seleção técnica de gestores escolares, participação mínima no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), alinhamento curricular à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e fortalecimento do regime de colaboração educacional.

“O nosso foco é que o município não perca essa complementação mais e continue fortalecendo tanto as políticas de equidade quanto os demais indicadores educacionais que fazem parte do VAAR”, ressaltou a secretária.

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