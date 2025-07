Confira resultado do Vestibular UEG 2025/2 e Modalidade EAD

Núcleo de Seleção da Universidade Estadual de Goiás (NS|UEG), divulgou, na terça-feira (1º/07), o resultado final do Vestibular UEG 2025/2 (Foto: UEG)

O Núcleo de Seleção da Universidade Estadual de Goiás (NS|UEG), divulgou, na terça-feira (1º/07), o resultado final do Vestibular ueg 2025/2 e Modalidade EAD.

Confira aqui o Resultado final do Vestibular UEG 2025/2.

Confira aqui o Resultado final do Molalidade EAD 2025/2.

Conforme o Edital de Convocação da Pró-Reitoria de Graduação (PRG), os alunos aprovados em 1ª chamada deverão realizar suas matrículas de 14 e 17 de julho.

Os editais de convocação já estão disponíveis com as informações para cadastramento e matrícula dos candidatos classificados na 1ª chamada para o processo seletivo do Vestibular 2025/2 quanto para a Modalidade EAD.

As aulas terão início no dia 11 de agosto em todos os câmpus e unidades universitárias da UEG.

Para mais informações, acesse o site vestibular.ueg.br.