Golpe! Sites e perfis do Instagram usam nome do Detran pra divulgar falsos leilões

Imagem de perfil falso que se passa pelo Detran para aplicar golpe (Imagem: print scream de tela)

Sites e páginas falsas no Instagram estão usando o nome do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) para divulgar falsos leilões de veículos. Para não cair em golpe, lembre-se que todo procedimento de leilão é publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e no site oficial da autarquia, além de ter o acompanhamento da Comissão Especial de Leilão do órgão.

O Detran-GO oferece um canal de informações eletrônico localizado na página da autarquia na internet https://goias.gov.br/detran .

Como se proteger

Verifique a origem do link: sempre acesse os sites oficiais da Secretaria da Economia ou do Detran por meio de buscas seguras ou diretamente digitando o endereço no navegador.

Desconfie de descontos exagerados: ofertas que parecem boas demais para ser verdade geralmente são armadilhas.

Mantenha-se informado: siga as atualizações nas páginas oficiais – https://goias.gov.br/detran

O que fazer se cair no golpe

Se você foi enganado por um link falso e já realizou o pagamento, é importante agir rapidamente:

Alerta ao banco: imediatamente contate a instituição financeira para tentar reverter a transação ou bloquear o cartão utilizado. Registro de ocorrência: faça um boletim de ocorrência para documentar a fraude, o que pode ajudar em investigações futuras e na recuperação de valores. Notifique a Receita Estadual: informe a Secretaria da Fazenda ou o Detran sobre o golpe para obter orientação sobre o pagamento correto do imposto. Monitore seus dados pessoais: fique atento a movimentações suspeitas em suas contas bancárias ou novos contratos em seu nome. Sites e perfis falsos sobre leilões

Fique atento!