Inscrições abertas para a 6ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres

Vagas são limitadas a 160 participantes, entre profissionais da área e pessoas da comunidade interessadas na temática (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As interessadas devem preencher o formulário disponível no site da Prefeitura de Anápolis. As vagas são limitadas a 160 participantes, entre profissionais da área e pessoas da comunidade interessadas na temática.

A programação contará com coffee break, depoimentos, trabalhos em grupo e a eleição de delegados.

Neste ano, a conferência terá o tema “Mais democracia, mais igualdade, mais conquistas para todas” e discutirá políticas públicas voltadas às mulheres, com foco em temas como enfrentamento das violências, diversidade, interseccionalidade, justiça nos territórios, participação política, paridade e fortalecimento do Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres.

O evento é promovido pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais.

Link para inscrição