Governador anuncia promoção de 650 bombeiros

O governador Ronaldo Caiado anunciou nesta segunda-feira (07/07) a promoção de 650 profissionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) e participou da entrega da Ordem do Mérito Dom Pedro II, a mais alta condecoração concedida pela corporação.

“O trabalho do Corpo de Bombeiros tem sido um orgulho. É uma corporação que, a cada dia, mostra sua capacidade de interagir com as ações da população em quaisquer momentos, seja em enchentes, na seca, em incêndios ou problemas sociais de todo tipo, até mesmo em outros estados. As bombeiras e bombeiros goianos são moldados no sentido de ajudar”, disse o chefe do Executivo estadual.

A solenidade marcou as comemorações do Dia Nacional do Bombeiro, celebrado em 2 de julho. Em seu discurso, o governador destacou a importância da promoção, que abrange 121 oficiais e 529 praças, representando 21% do quadro total de bombeiros em 2025.

“Fizemos a estrutura do Corpo de Bombeiros avançar em termos de atendimento. As unidades nas grandes cidades estão muito mais aglutinadas para fazer o primeiro ataque aos problemas, mas não deixamos de levar competência para as pessoas em todas as regiões do estado”.

“Hoje, Goiás tem a maior organização para enfrentar catástrofes. Não somos mais pegos de surpresa”, explicou Caiado, ao ressaltar o compromisso do governo com a valorização da corporação, essencial para a segurança pública e proteção da vida.

Com uma estrutura moderna e profissionais altamente capacitados, o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás atua em:

combate a incêndios urbanos e florestais;

resgates e salvamentos terrestres, aquáticos e em altura;

atendimento pré-hospitalar;

ações de defesa civil

iniciativas educativas.

A promoção de 2025 é – juntamente com a do ano passado que contemplou 33% do efetivo – uma das maiores promoções da história da instituição.

“Já tivemos 2.345 promoções em três anos. A atual gestão do Estado tira heróis do mesmo posto em que estavam parados há 10 anos e os promove. É a materialização do reconhecimento ao trabalho sério e comprometido realizado diariamente”, afirmou o comandante-geral, coronel Washington Luiz Vaz Júnior.

“O Corpo de Bombeiros vive um ciclo virtuoso de investimentos, tecnologia, expansão territorial, tudo com os olhos voltados ao futuro, pela liderança e confiança do governador Ronaldo Caiado, que dá autonomia para que possamos inovar”, reforçou o comandante-geral.

Honraria

A cerimônia também foi palco da entrega da Medalha Dom Pedro II, honraria concedida a indivíduos e corporações militares, nacionais e estrangeiras, em reconhecimento por serviços, ações ou méritos excepcionais. A condecoração, regulamentada pelo Decreto n.º 6.898, de 27 de abril de 2009, reforça a valorização daqueles que contribuem significativamente para a segurança e o bem-estar da sociedade.

Ao todo, 419 personalidades receberam a homenagem. Entre elas, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul, coronel Frederico Reis.

“Recebo essa homenagem representando uma corporação. Ter isso vindo de um estado tão promissor como Goiás mostra a parceria entre os estados da região Centro-Oeste”, pontuou o militar.

Editado por Hosana Alves via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás