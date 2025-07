SINE Anápolis oferece mais de 200 vagas temporárias e efetivas em diversas áreas

Interessados devem comparecer presencialmente ao SINE, com RG, CPF e comprovante de endereço (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As vagas temporárias têm duração entre 30 e 300 dias, conforme a necessidade das empresas contratantes. Já as efetivas abrangem diferentes perfis e níveis de escolaridade. Os interessados devem comparecer presencialmente ao SINE, com RG, CPF e comprovante de endereço.

A iniciativa é da Secretaria de Assistência e Políticas Sociais, por meio da Diretoria de Trabalho, Emprego e Renda, e tem como objetivo facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho.

Vagas temporárias disponíveis:

• Auxiliar de logística – 30 vagas | Contrato: 30 dias

• Carregador (armazém) – 3 vagas | Contrato: 90 dias

• Motorista de caminhão guincho pesado com munk – 3 vagas | Contrato: 300 dias

• Técnico de manutenção de sistemas e instrumentos – 1 vaga | Contrato: 90 dias

Outras vagas disponíveis:

• Ajudante de carga e descarga de mercadorias – 27 vagas

• Armador de estrutura de concreto (vaga para PCD) – 2 vagas

• Armazenista – 2 vagas

• Atendente de padaria – 3 vagas

• Atendente do setor hortifrutigranjeiros – 1 vaga

• Auxiliar de coordenação (Ensino Fundamental 1º ao 4º ano) – 1 vaga

• Auxiliar de limpeza – 42 vagas

• Auxiliar de logística – 69 vagas

• Carregador de armazém – 4 vagas

• Carteiro – 1 vaga

• Eletricista de instalações – 1 vaga

• Encanador industrial – 2 vagas

• Frentista – 1 vaga

• Inspetor de qualidade – 6 vagas

• Lanterneiro de automóveis – 1 vaga

• Mecânico de empilhadeira – 1 vaga

• Motorista carreteiro – 8 vagas

• Operador de empilhadeira – 2 vagas

• Soldador – 2 vagas

O SINE Anápolis fica localizado na Av. Senador José Lourenço Dias, 333, no Setor Central.