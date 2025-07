Ingressos da Torcida Premiada para jogos do Campeonato Goiano estão disponíveis a partir desta quarta (9)

Para realizar a troca, é necessário apresentar a certidão negativa do imóvel e um documento original do titular com foto (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

Os torcedores anapolinos já podem se preparar para garantir presença nos próximos jogos da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano 2025. A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, inicia nesta quarta-feira (9) a troca de ingressos da Torcida Premiada para as partidas do Grêmio Esportivo Anápolis e da Anapolina SAF, que acontecem no Estádio Jonas Duarte. Os ingressos para o confronto entre Grêmio Anápolis x Centro-Oeste, marcado para as 20h desta quarta-feira (9), estarão disponíveis exclusivamente no Estádio Jonas Duarte. Também estarão disponíveis os ingressos para o jogo entre Anapolina SAF x Esporte Clube Rio Verde, que acontece na quinta-feira (10), às 19h30. Para a partida entre Anapolina e Rio Verde, as trocas podem ser realizadas presencialmente em dois pontos da cidade: na bilheteria da arquibancada descoberta do Estádio Jonas Duarte e no Rápido Anashopping. Confira os pontos e horários de troca: Grêmio Anápolis x Centro Oeste

–Estádio Jonas Duarte (Na Bilheteria da Arquibancada Descoberta)

-Dia: 09/07 (Quarta-feira) das 09h às 19h Anapolina SAF x Esporte Clube Rio Verde

–Estádio Jonas Duarte (Na Bilheteria da Arquibancada Descoberta):

-Dia: 09/07 (Quarta-feira) das 09h às 19h

-Dia: 10/07 (Quinta-feira) das 09h às 18h30

-Dia: 09/07 (Quarta-Feira) das 09h às 18h

-Dia: 10/07 (Quinta-feira) das 09h às 17h30 Para realizar a troca, é necessário apresentar a certidão negativa do imóvel e um documento original do titular com foto. A organização recomenda que os torcedores antecipem a retirada dos ingressos para evitar filas e garantir o acesso ao estádio.