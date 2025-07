Expedição Araguaia começa jornada nesta quinta

Expedição Araguaia vai descer o rio em cinco barcos para colher dados sobre a temporada em Aruanã, Luiz Alves e nos acampamentos (Foto: Goias Turismo)

A Goiás Turismo realiza um trabalho inédito nesta Temporada do Araguaia: a Expedição Araguaia. Composta por diversos profissionais da autarquia, como turismólogos, jornalistas, biólogo, fotógrafo, pesquisadores do Observatório do Turismo e pessoal de apoio e logística, a expedição vai descer o rio em cinco barcos para colher dados sobre a temporada em Aruanã, Luiz Alves e nos acampamentos.

A intenção é compreender o perfil do turista que acampa nas praias e de quem se hospeda em Luiz Alves e Aruanã.

A coordenadora de pesquisa da Expedição, Amanda Alves Borges, destaca que “levantamentos como esse são essenciais para gerar dados reais que orientem o planejamento turístico e a formulação de políticas públicas. O grande diferencial desta edição é ampliar o olhar sobre o Araguaia, incluindo não apenas as cidades, mas também a vivência nos acampamentos”.

Início da Expedição Araguaia

A jornada começa à meia-noite do dia 10 de julho, em Goiânia. No dia 11, as 12 pessoas da agência de turismo chegam à Aruanã. No dia 12, estarão em Cangas; no dia 13, em Cocalinho; no dia 14, em Travessão; e, no 15, na Viúva. Nos dias 16 e 17, a equipe atua em Bandeirantes e, nos dias 18 e 19, em Luiz Alves.

A equipe técnica da GoiásFomento participa da expedição Mais Araguaia 2025, ao lado da Goiás Turismo, apresentando as linhas de crédito da agência aos empreendedores da região. Entre as opções oferecidas, há modalidades até 5 mil reais com taxa zero.

Para valores mais altos, a agência oferece taxas reduzidas e prazos estendidos para pagamento, facilitando o acesso ao crédito e contribuindo para o crescimento e fortalecimento dos negócios locais.

Expedição Araguaia busca compreender o perfil do turista que acampa nas praias e de quem se hospeda em Luiz Alves e Aruanã (Foto: Goiás Turismo)

Temporada Mais Araguaia

A expectativa de público na Temporada do Araguaia é de 1 milhão de turistas. Segundo dados do Observatório do Turismo de Goiás, a maior parte deles mora em Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Aruanã, Aragarças, Britânia, São Miguel do Araguaia, Nova Crixás e Montes Claros são as cidades que mais recebem visitantes.

A temporada gera renda e empregos para as comunidades da Região Turística do Vale do Araguaia. Nesta época do ano, moradores atuam como guias, cozinheiros, artesãos, comerciantes, funcionários de estabelecimentos turísticos e comandam ranchos para incrementar seus ganhos.

Os investimentos do Governo de Goiás em 2025 para ações culturais nos municípios mais movimentados visam atrair visitantes e impulsionar ainda mais a economia local. O aumento da atividade turística se reflete no crescimento da arrecadação.

De acordo com o presidente da Goiás Turismo, Roberto Naves, a Temporada Mais Araguaia 2025 representa a força da integração entre as secretarias do Governo de Goiás.

“Conseguimos unir estrutura, qualificação e lazer para proporcionar uma experiência completa aos turistas e gerar desenvolvimento para as comunidades locais. Além de movimentar a economia e criar empregos nas cidades ribeirinhas, a temporada também é um grande laboratório para a Goiás Turismo, que nesta edição vai a campo com a Expedição Araguaia para conhecer de perto o perfil do visitante e aprimorar nossas políticas públicas voltadas ao setor”, afirma o presidente.

Diversas áreas do Governo de Goiás se unem na temporada Mais Araguaia 2025. A GoiásFomento e as Secretarias da Retomada, de Esporte e Lazer e do Meio Ambiente atuam em parceria com a Goiás Turismo na operação. Além de qualificação profissional e oferta de crédito, promovem entretenimento e lazer, com shows musicais, que vão do eletrofunk ao sertanejo, oficinas esportivas e conscientização ambiental.