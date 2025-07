Polo UAB Anápolis está com vagas abertas para duas pós-graduações gratuitas e a distância

Em ambos os cursos, os candidatos devem seguir as exigências dos editais e reunir toda a documentação necessária (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

Um dos cursos ofertados é a Especialização em Tecnologia em Processos Químicos, voltado a profissionais com diploma de curso superior em Química ou áreas afins reconhecidas pelo MEC, como Ciências Biológicas, Ciências Farmacêuticas, Engenharias e Cursos Tecnológicos. A especialização tem como objetivo desenvolver competências técnicas avançadas para atuação na indústria química, aliando formação crítica e reflexiva com foco nas implicações socioeconômicas e ambientais dos processos.

As aulas serão realizadas totalmente a distância, com encontros síncronos (ao vivo) prioritariamente aos sábados, e sem necessidade de atividades presenciais. Para o Polo UAB Anápolis, estão disponíveis 50 vagas. As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, no período de 2 a 28 de julho de 2025.

O segundo curso disponível é o de Pós-Graduação em Gestão de Escolas Públicas de Ensino Médio (GEPEM), ofertado pelo IF Goiano em parceria com o Sistema UAB/CAPES. A formação é voltada a diretores, coordenadores e demais gestores das redes estadual e municipal que atuam diretamente na administração de escolas públicas de ensino médio. Para o Polo UAB Anápolis, são ofertadas 30 vagas. As inscrições estão abertas até o dia 25 de julho de 2025.

Em ambos os cursos, os candidatos devem seguir as exigências dos editais e reunir toda a documentação necessária.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Polo UAB Anápolis pelos números de WhatsApp: (62) 99179-0546 ou (62) 99903-8589.

Links para se inscrever:

Especialização em Tecnologia em Processos Químicos (IFG)

www.ifg.edu.br/estude-no-ifg/selecoes-em-andamento/ead

Inscrições: 2 a 28 de julho de 2025

Pós-Graduação em Gestão de Escolas Públicas de Ensino Médio – GEPEM (IF Goiano)

https://ps.ifgoiano.edu.br/edital/visualizar/464/

Inscrições até: 25 de julho de 2025