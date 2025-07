Quarta Cultural traz apresentação do trio Son Latino e posse do COMPHICA nesta semana

Na área externa do Teatro, acontece ainda a Feira Cultural, com praça gastronômica e exposição de produtos artesanais (Foto: Divulgação)

Formado pelos músicos Jorge Willian, Lucas Roberto e Rafael Eloy, o Son Latino é um trio goiano que une ritmos tradicionais da América Latina à riqueza da música brasileira. Com arranjos refinados, vozes harmônicas e instrumentos acústicos, o grupo interpreta gêneros como bolero, guarânia, son cubano e bossa nova, proporcionando uma experiência sonora marcada por tradição, cultura e sofisticação.

O nome “Son Latino” simboliza essa fusão cultural: em espanhol, son é um ritmo cubano; em português, remete ao “som” que emociona; e em inglês, à palavra son (filho), representando a herança comum das culturas latinas.

Além da apresentação musical, a noite será marcada pela posse dos novos membros do COMPHICA, órgão criado pela Lei nº 2.936/2002. O conselho é responsável por analisar tombamentos, autorizar intervenções em áreas protegidas, registrar bens imateriais e promover a preservação da memória local. Composto por representantes do poder público e da sociedade civil, o COMPHICA atua para garantir que o crescimento da cidade respeite seu patrimônio histórico e cultural.

Na área externa do Teatro, acontece ainda a Feira Cultural, com praça gastronômica e exposição de produtos artesanais. Os interessados em participar como expositores devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pelo WhatsApp (62) 99358-2323.