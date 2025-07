Vila São Vicente recebe o projeto Cultura nos Bairros neste sábado (12)

Evento contará com apresentação da Orquestra de Violeiros de Anápolis, brinquedos para as crianças e uma feira de criatividade com talentos locais (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O projeto Cultura nos Bairros realizará mais uma edição no próximo sábado (12) a partir das 17h, na Vila São Vicente. Com entrada gratuita e programação para toda a família, o evento contará com apresentação da Orquestra de Violeiros de Anápolis, brinquedos para as crianças e uma feira de criatividade com talentos locais. A Orquestra de Violeiros de Anápolis, atração principal da noite, é referência na preservação da música sertaneja de raiz. Fundado em 2003 e oficializado em 2005, o grupo é regido pelo músico e professor Crenio Luiz e se destaca por um repertório que valoriza a cultura popular brasileira, com guarânias, polcas, xotes, forrós e rasqueados. Além da música, a programação inclui uma feira de criatividade com exposições e produtos de artistas e empreendedores da cidade, além de brinquedos gratuitos para as crianças. O evento será realizado na Praça da Capela São Vicente, localizada na estrada da Igrejinha, nº 657 a 725, na Vila São Vicente. A ação é promovida pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e tem como objetivo valorizar os talentos da cidade e ampliar o acesso à cultura.