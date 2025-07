Entidades de Anápolis apostam em evento de acessibilidade em Pirenópolis nesse fim de semana

Expo Sem Barreiras movimenta economia regional apresentando soluções para sociedade mais justa e inclusiva

Nos dias 12 e 13 de julho de 2025, o Largo da Matriz, no centro histórico da charmosa Pirenópolis, será tomado por um movimento que promete marcar a história da cidade: a EXPO SEM BARREIRAS, primeira feira da região voltada exclusivamente para inclusão social, acessibilidade, empregabilidade e protagonismo das pessoas com deficiência.

Com entrada gratuita e o apoio da Prefeitura Municipal, o evento reunirá expositores de várias partes do país — entre empresas, ONGs, profissionais e empreendedores sociais — todos unidos por uma causa comum: quebrar barreiras físicas, sociais e atitudinais que ainda excluem milhões de brasileiros.

Pouco explorado e com grande potencial

Com pouco mais de 25 mil habitantes, segundo o IBGE, Pirenópolis possui um público consumidor carente de produtos e serviços acessíveis — e isso representa uma excelente oportunidade de negócios. Considerando que pelo menos 7% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência (dados do Censo), estima-se que mais de 1.700 moradores da cidade podem se beneficiar diretamente com soluções de mobilidade, acessibilidade e inclusão digital, por exemplo.

“A Expo Sem Barreiras nasce para mostrar que inclusão não é favor, é direito. E mais do que isso: também é oportunidade de gerar renda, movimentar o comércio e transformar mentalidades. Pirenópolis está pronta para esse novo tempo”, afirma a empresária Josy Karla, idealizadora do evento e representante da Facilita JK Isenções.

Empresários de Anápolis

Diversos empreendedores e entidades de Anápolis, especializados em acessibilidade, já garantiram presença, adquirindo espaços para apresentar seus produtos e serviços, como por exemplo veículos com isenção de impostos e oportunidades de emprego formal para PCDs.

Segundo Josy Karla, que atua há anos com consultoria para isenções fiscais na compra de veículos, a procura por espaços na feira, de empresas e prestadores de serviços de Anápolis surpreendeu até mesmo os organizadores. “Empresários de Goiânia, Anápolis e até do Distrito Federal viram na Expo um canal direto com um público que costuma ser ignorado. Dessa forma, não só Pirenópolis, mas toda uma macrorregião acaba ganhando com o evento, que não vai focar apenas em vendas, mas também em network”, comemora.

Programação diversa

A Expo foi planejada para acolher todos os públicos. A programação inclui:

• Balcão de credenciamento de empregos para pessoas com deficiência;

• Exposição de veículos com isenções especiais;

• Feira de produtos e serviços inclusivos;

• Praça de alimentação com acesso universal;

• Espaço Kids.

“A ideia é que famílias inteiras venham, conheçam soluções acessíveis e reflitam sobre como a inclusão pode estar presente no dia a dia de todos”, reforça Josy.

Conhecida por sua beleza colonial e rica programação cultural, Pirenópolis agora dá um passo além ao abrir espaço para uma pauta cada vez mais urgente: a inclusão plena das pessoas com deficiência nos ambientes sociais e econômicos. “A inclusão começa no olhar, na escuta e na oportunidade. Se cada cidade tiver coragem de fazer um movimento como esse, vamos construir um Brasil com muito mais equidade”, finaliza a empresária.

SERVIÇO:

12 e 13 de julho de 2025

Largo da Matriz – Centro de Pirenópolis

Sábado, das 9h às 22h

Domingo, das 9h às 17h

Entrada gratuita

Mais informações: @expo_sembarreiras WhatsApp: (62) 99221-8109