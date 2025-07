Caiado lança Canal Saúde Goiás

Governador Ronaldo Caiado lançou nesta quinta-feira (10/07) o Canal Saúde Goiás (Foto: Wesley Costa)

Com objetivo de abrir uma comunicação direta e eficaz com a população, o governador Ronaldo Caiado lançou, nesta quinta-feira (10/07), o Canal Saúde Goiás. Por meio dele, o cidadão terá acesso a campanhas de saúde, como vacinação e conscientização contra a dengue, via WhatsApp, SMS ou ligação telefônica, e até informações sobre consultas, exames e regulação da rede.

Caiado afirmou, durante cerimônia de lançamento, que o objetivo é promover uma comunicação direta e eficaz com a população. “Essa central trabalha especificamente para simplificar a vida da pessoa. Vai dar dinâmica, resultado e eficiência. Por meio da inteligência artificial, vamos gerenciar tudo, desde a ocupação de vagas até cirurgias, internações e consultas”, pontuou.

O vice-governador Daniel Vilela classificou o Canal Saúde como um mecanismo que aproxima ainda mais o Estado da população. Ele também ressaltou o uso da tecnologia para auxiliar na gestão da demanda.

O cidadão também poderá solicitar informações sobre atendimentos diversos pelo número (62) 3201-3797 (WhatsApp) e 155 (ligação). A situação sobre medicamentos de alto custo, posição em listas de espera, exames e cirurgias, informações sobre como proceder com animais peçonhentos, bem como cuidados na atenção materno-infantil também estão disponíveis na ferramenta.

“Essa ferramenta é de uma importância ímpar. O cidadão vai controlar a data da consulta, do exame, e vai ter acesso à regulação da internação”, explicou Caiado.

Titular da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), Rasível dos Reis explicou que o canal será aliado do Estado na gestão do atendimento em saúde, o que pode contribuir com a redução da lista de espera e o rápido preenchimento das vagas para consultas ou exames que, porventura, o cidadão não poderá comparecer.

A primeira ação é voltada à Campanha de Vacinação contra a Influenza, com o objetivo de conscientizar e incentivar a população a se imunizar contra o vírus da gripe. “O objetivo é salvar vidas em qualquer município em que o cidadão estiver. Com essa iniciativa, a SES-GO dá um passo importante rumo à modernização da saúde pública, aliando tecnologia e humanização para qualificar o atendimento ao cidadão e ampliar o acesso à informação e ao cuidado”, afirmou Rasível Santos.

Segurança de dados

O secretário também informou que o sistema foi criado dentro das diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para a segurança do usuário, as mensagens serão enviadas a partir de números verificados.

Rasível ressaltou, ainda, que os canais oficiais da Saúde não solicitam dados pessoais sensíveis, como senhas ou quaisquer outras informações sigilosas, e nem pedem doações. O acompanhamento individual será feito via CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS), o Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Canal Saúde Goiás

O Canal Saúde Goiás será permanente e funcionará em duas frentes diferentes. A primeira consiste no envio de mensagens e alertas à população de maneira contínua sobre campanhas diversas, como, por exemplo, de combate ao mosquito Aedes aegypti e da vacinação contra a dengue.

A outra garantirá maior interatividade e aproximação da SES com o cidadão, que poderá consultar, via ligação ou whatsapp, a situação de medicamentos de alto custo, posição na lista de espera por consultas, exames e cirurgias, o que fazer em caso de acidentes com animais peçonhentos, com destaque ao serviço do Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Estado de Goiás (Ciatox), entre outros.

Outras ações estratégicas e políticas de saúde, como a Rede Nascer, que prevê o fortalecimento da atenção materno-infantil no estado, também farão parte do projeto.

Contatos do Canal Saúde Goiás